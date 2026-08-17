Fue un logro de todos los trabajadores a principios del siglo XX, aunque en algunas partes del mundo tardó mucho más en llegar. Normalmente cuando hablamos de acciones y cosas que se logran, nos referimos normalmente a Occidente, desgraciadamente muchas partes del mundo aún no conocen lo que es eso y viven de forma prácticamente como esclavos. Entre los éxitos que se consiguieron en el siglo pasado en la parte occidental de la humanidad está la semana laboral de 40 horas y 15 o 30 días del descanso laboral o vacaciones, que ambas cosas podemos decir que sean lo mismo.

Costó mucho conseguirlo. Hubo grandes huelgas y manifestaciones para poder llegar a lo que ahora consideramos como algo muy normal y que tenemos todos derecho. Aún recuerdo en mi primera juventud como muchas personas tenían algún día de descanso, pero siempre por causas muy particulares: la muerte de un familiar muy cercano, permiso para la boda de un hijo o un hermano y pocas cosas más. La sociedad que estamos viviendo ahora no puede imaginarse la lucha que hubo durante el siglo XX, especialmente la primera mitad, para conseguir lo que ahora consideramos como algo normal que nos tienen que dar. Quiero desde aquí lanzar un gracias muy grande a todos y todas que lucharon por los derechos que ahora tenemos. Trabajo y descanso tanto para hombres como mujeres.

En estos momentos estamos pasando una crisis que hace que los grandes o pequeños viajes que hacíamos todo el mundo hacia los lugares vacacionales, ahora se vean reducidos a ir a sitios mucho más baratos, quedarnos en casa o ir al pueblo original de nuestros padres o abuelos. Recuerdo que a finales de los 50 e inicios de los 60, cuando el dinero era aún escaso, pero ya se empezaba a hablar de vacaciones, algunas familias que no podían permitirse el lujo de salir de su casa, se encerraban durante unos días sin hacer ningún ruido en sus pisos para demostrar a los vecinos y amigos que se iban de vacaciones. Tristes momentos por los que hemos pasado en nuestro país, quizás en otros también, para salir de la pobreza que engendró la guerra de 1936 y la posterior Guerra Mundial.