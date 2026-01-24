El Gobierno es responsable

El presidente y su Gobierno pidieron que la unidad y coordinación de las instituciones ante la tragedia ferroviaria de Adamuz fuese lo prioritario. Pidieron también que no se hicieran conjeturas sobre las causas, sobre los responsables, sobre las consecuencias. Pedían que se esperase a que la información viniese contrastada por las vías oficiales en una situación tan compleja. Querían que nadie hiciese política con la tragedia y que todos los esfuerzos se centrasen en la atención a las víctimas y la investigación de las causas.

Eso piden porque la responsabilidad de las vías, la competencia de las comunicaciones, eran funciones del Gobierno central, no podían echar esa culpa sobre ninguna comunidad autónoma ni empresa privada. Tenían que asumir el mal estado de las infraestructuras y los fallos de comunicación del centro de control ferroviario. Y esto no era su costumbre.

Además, piden serenidad y unidad de criterios cuando es exactamente esto lo que ellos no hacen. Ni un gobierno socialista ni el PSOE desaprovecharon ninguna tragedia vivida en España de la que pudieran sacar rentabilidad política, aunque ellos fuesen parte de la culpa. Siempre han tratado de exigir responsabilidades desde el primer minuto. Siempre han insistido en pedir cabezas y dimisiones desde los primeros instantes. Siempre han acusado al Gobierno de mentir cuando ellos no estaban en el poder. Convocan manifestaciones, protestas, iniciativas parlamentarias para tratar de desgastar y tumbar al Gobierno como fuese, sin contemplaciones. No han dado tregua ni descanso en ningún momento. Siempre han presionado, desgastado, utilizado todos los recursos a su alcance para aprovecharse políticamente, con independencia del sufrimiento de las víctimas.

Esto es lo que ha pasado hace poco tiempo con las inundaciones de Valencia. Desde el primer momento, el ahora ministro responsable de la red ferroviaria española, Óscar Puente, no cesó de insultar, acusar, sembrar sospechas sobre el presidente de la Generalitat valenciana, señor Mazón ¿Qué hacía en El Ventorro?. Ninguna consideración con las víctimas, sólo le interesaba destrozarlo políticamente. Ninguna llamada a la serenidad, a la responsabilidad de los medios de comunicación, a esperar al conocimiento de las auténticas causas de la tragedia para no especular. Lo único que buscaba era erosionar al poder autonómico para rentabilizarlo.

El ministro Óscar Puente y otros miembros del Gobierno no pararon de criticar y lanzar bulos durante la oleada de incendios que castigaron gran parte de España. Toda su actividad pública se centraba en acusar a las autonomías de ser incapaces de apagar los fuegos de los montes provocando retrasos en sus trenes. Ni serenidad, ni ayuda, ni colaborar.

Recordemos que el mismo Rubalcaba, aprovechó al máximo y sin consideración los atentados del 11 de marzo de 2004, desde el minuto uno, para lanzarse a la caza del voto en una sociedad traumatizada por los muerto y heridos. Nada de serenidad, nada de esperar a las versiones oficiales, nada de unidad ante la tragedia. Tratan de canalizar a su favor las olas de resentimiento que estas catástrofes producen en la sociedad. Puede ser muy legítimo actuar así, pero no pueden después pedirle a los demás que no lo hagan.

El actual Gobierno y el ministro Óscar Puente, han tenido la suerte de que el partido popular no quiere actuar de la misma forma, por indicación de Núñez Feijóo, quien trató desde el primer instante de frenar los impulsos lógicos de militantes y dirigentes contra Puente. “Ni somos el partido del pásalo, ni vamos a llamar asesino a nadie como han hecho ellos tantas veces con nosotros”, quieren dejar claro. Pero muchos quisieran que el Gobierno actual probara de su propia medicina.