La seguridad ciudadana gana músculo en Ourense
Gracias
Primero muchas gracias al Señor por estas décadas de vida, le pido perdón porque no siempre he actuado con lo que Él quería que hiciese, sé que me ha perdonado siempre, y espero ahora hacerlo, estoy para lo que el Señor quiera, sabiendo como soy, mi disposición, mis flaquezas.…
Tengo que agradecer sin dudarlo a la compañera de mi vida, que quise, quiero y querré, sin ella no hubiese sido lo que soy, fue la gran mujer a la que quizás no correspondí por todo lo que me dio, perdóname Mercedes por no saber darte lo que tú te merecías, me diste todo sin decir nada, nuestro amor es desde que se inició eterno, aunque ahora estas gozando de la eternidad, pero te tengo a mi lado tal como creo en la Comunión de los Santos, se que con la gran bondad de Dios me reuniré contigo al atravesar las tinieblas en la que por la inmensa bondad de Dios me estará esperando para abrazarme como en la parábola del “hijo pródigo”.
Gracias por quererme como soy, por contar conmigo y por ser mis amigos, aunque en ocasiones las discrepancias eran brechas grandes, pero no impidieron la amistad.
Por supuesto a mis padres, seguro que tuvieron que hacer maravillas para que pudiese estudiar en una época tan difícil y con otros cuatro hijos más, gracias por la educación y el ejemplo que me disteis, incluyo a mis hermanos por ser lo que son, los quiero por tantas cosas que hay entre hermanos. También que me perdonen por lo que sin ningún interés ni mala fe pude hacerles daño. Realmente fueron y son unos grandes hermanos, incluyo a sus parejas hijos y nietos; a los familiares de Mercedes: hermanos, sobrinos, sobrinas, de los que estoy orgulloso.
No quiero dejar a nadie, todas las personas con las que tuve contacto a lo largo del tiempo, en especial los amigos, han dejado su impronta en mi. Gracias por quererme como soy, por contar conmigo y por ser mis amigos, aunque en ocasiones las discrepancias eran brechas grandes, pero no impidieron la amistad. Muchos me han ayudado en diferentes momentos de mi vida, sin pedir nada a cambio. Les tengo que agradecer su acogida cuando los encontré en los diferentes años, lugares y trabajos diversos, en España, Europa, Hispanoamérica…, salvo un par de excepciones que perdono y olvido, siempre me ayudaron sin ninguna restricción. Podría nombra centenares, sólo voy a mencionar pocas personas Salvador, Tere, Viki, Lemains, Surroca, Laly, Manuel y Dora. No es que sean más que otros, simplemente porque no puedo enumerar a los cientos que me han ayudado y brindado amistad, gracias a todos.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Gracias
TENSAR EL ARCO
Superar el mito de “pobres pero felices”
PINGAS DE ORBALLO
A cocaína dos pobres
Lo último
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Objetivos del área sanitaria: más psicólogos, menos esperas
EDUCACIÓN PÚBLICA
El colegio de O Bolo renace para captar nuevos alumnos
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
Los pisos turísticos bajan un 12,4% el último año en España