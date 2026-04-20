La granja de cadáveres

Hace unos años me tocó viajar diariamente por carretera a Santiago de Compostela. En un punto indeterminado de la N-525, abandonado en la cuneta, permaneció demasiado tiempo el cadáver de un pequeño perro. Durante ese tiempo, por unos instantes de cada mañana, me convertí en fedatario de su progresiva descomposición. Hasta que finalmente no quedó ni rastro de él.

Hace apenas unos días me han hecho llegar cierta información sobre un granja de cadáveres en las afueras de Lausana, apartada del ruido y de la curiosidad del público, en un pequeño terreno vallado que nada tiene que ver con un camposanto. En ese discreto espacio, un grupo de científicos del Swiss Institute of Forensic Taphnomy (SHIFT) estudia el proceso de descomposición de los cadáveres intentando aportar soluciones para los cementerios del siglo XXI. Y es que el crecimiento de las ciudades esta provocando escasez de espacio para los enterramientos.

El impacto ambiental de algunas prácticas funerarias tradicionales nos está obligando a repensar que hacemos con nuestros muertos. Y aquí entra en liza la tafonomía, disciplina que estudia precisamente la descomposición de los cuerpos. En este peculiar laboratorio suizo al aire libre, los investigadores analizan la influencia de factores como el clima, el tipo de suelo, los insectos y la fauna en la putrefacción cadavérica.

El proyecto helvético avanza un paso más allá al estudiar el llamado compostaje humano

Estos datos, desprovistos de cualquier morbo, podrán también ayudar a jueces y forenses. Hasta aquí todo comprensible. Pero el proyecto helvético avanza un paso más allá al estudiar el llamado compostaje humano, proceso mediante el cuál un cuerpo sin vida se transforma en materia orgánica en aproximadamente 9 meses. Esta idea, tal vez un poco radical, enlaza con la creciente sensibilidad para reducir la huella ecológica humana, en este caso incluso después de la muerte.

Frente a los entierros tradicionales, ocupantes de espacio durante varias décadas, frente a las cremaciones que necesitan altos consumos energéticos, el compostaje propone un retorno controlado a la naturaleza. En lugar de convertirnos en el polvo bíblico, lo haríamos literalmente en terrenos fértiles, cerrando el ciclo de la vida de una manera más sostenible.

Pero ¿realmente estamos preparados para este tipo de propuestas? No debemos olvidar que nuestra sociedad está profundamente arraigada en tradiciones, ceremonias, creencias y rituales relacionados con la muerte. Todo lo que suponga modificarlas excederá los límites de la ciencia. En el pequeño bosque suizo están estudiando también nuestras costumbres y resistencias, nuestra forma de entender el final de la vida.

Sostiene Aloysius que los cementerios del futuro no se parecerán a los de hoy, quizás extensas frondosas superficies boscosas abonadas con los que un día nos creímos ser los reyes del universo.