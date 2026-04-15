Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaron indirectamente en la guerra de Vietnam durante la Guerra Fría.

El término Guerra Fría fue utilizado por primera vez en 1945 por el escritor británico George Orwell en un artículo titulado “You and the Atomic Bomb”, en donde describía un futuro de tensión permanente entre potencias con armas nucleares.

Sin embargo, fue Bernard Baruch, un influyente asesor del gobierno estadounidense, quien lo empleó públicamente la primera vez en un contexto político.

Fue el 16 de abril de 1947.

La Guerra Fría no fue un conflicto armado directo entre superpotencias, sino una confrontación ideológica, política, económica y militar que se desarrolló desde finales de los años 40 hasta principios de los 90. Se caracterizó por la división del mundo en dos bloques: el capitalista, liderado por Estados Unidos, y el comunista, encabezado por la URSS.

Ambas potencias participaron en una carrera armamentística y espacial, promovieron regímenes afines en distintos países y se enfrentaron indirectamente en conflictos como la guerra de Corea, la guerra de Vietnam y la invasión soviética de Afganistán.

También se establecieron alianzas militares como la OTAN (1949), en el bloque occidental, y el Pacto de Varsovia (1955) en el oriental. Momentos de gran tensión, como la crisis de los misiles en Cuba (1962), estuvieron a punto de desencadenar una guerra nuclear.

No obstante, con el tiempo surgieron políticas de distensión, como la firma de acuerdos para el control de armas nucleares.

El fin de la Guerra Fría se sitúa entre 1989 y 1991.

La caída del Muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989 simbolizó el colapso del bloque comunista en Europa, mientras que la disolución de la Unión Soviética el 25 de diciembre de 1991 marcó el cierre definitivo de esta etapa de la historia, dando paso a un nuevo orden mundial dominado por Estados Unidos y la globalización.

Por desgracia, en los últimos tiempos, parece que las tensiones vuelven a aparecer.

El mundo ha visto un aumento de la rivalidad entre potencias, mediante sanciones, disputas comerciales y una creciente militarización. Algunos analistas opinan que podríamos estar entrando en una nueva Guerra Fría, marcada por la competencia tecnológica, ciberataques y conflictos indirectos.

Esperemos que el diálogo y la diplomacia eviten que el mundo vuelva a dividirse en bloques enfrentados.

Propina | El telón de acero

Parece ser que Winston Churchill utilizó esa expresión por primera vez en un telegrama que envió a Truman el 12 de mayo de 1945, para referirse a la división hermética que se estaba produciendo en el frente entre las tropas occidentales y las soviéticas.

Sin embargo, fue el 5 de marzo de 1946 en el Westminster College de Fulton, Missouri, donde el político británico pronunció un discurso que produjo una verdadera conmoción política y que es considerado como uno de los momentos clave en el desencadenamiento de la guerra fría.

Churchill afirmó: “Desde Stettin, en el Báltico, a Trieste, en el Adriático, ha caído sobre el continente un telón de acero.”

La respuesta soviética fue inmediata y Stalin lo denunció como “una llamada a la guerra”. Más de cien diputados laboristas británicos consideraron el discurso una amenaza para la paz. Atlee expresó su desaprobación e incluso Truman, quién conocía de antemano el contenido del discurso y lo había aprobado, se distanció de Churchill, llegando incluso a invitar a Stalin a hablar en la misma universidad, una oferta que el dictador soviético declinó.

Desgraciadamente, el golpe de Praga en febrero de 1948 vino a confirmar la existencia del telón de acero, obligando a Checoslovaquia a entrar en la esfera soviética.