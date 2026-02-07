La guerra interminable

No conoce fronteras. No entiende de género ni de edad. Tampoco de etnia ni de condición social. Hablamos del cáncer, en su día internacional, una enfermedad que, generación tras generación, provoca muertes y deja a muchos supervivientes con una calidad de vida muy mermada.

La ciencia suma nuevos avances y tratamientos, pero la sensación es que seguimos librando una guerra larga y dolorosa, en la que cada familia conoce algún nombre propio en la lista de víctimas. Las causas son múltiples, desde la genética hasta los factores ambientales, y probablemente estemos ante una de las enfermedades con mayor impacto en vidas y sufrimiento humanos.

Cada vez se insiste más en la prevención y en la detección precoz como el camino más efectivo. Se investiga ya en análisis de sangre capaces de detectar varios tipos de cáncer en fases tempranas, una esperanza aún en desarrollo que podría cambiar el futuro del diagnóstico.

Las mujeres conocen bien la importancia de las mamografías, que permiten adelantarse al cáncer de mama ajustando los programas de cribado por edades y factores de riesgo. Sin embargo, los recientes errores y falsos positivos en algunos programas han generado alarma y ansiedad, recordándonos que es imprescindible mejorar la precisión de las pruebas y ofrecer apoyo psicológico a quienes reciben un posible diagnóstico. Nadie debería enfrentarse en soledad al miedo que provoca esa palabra.

Año tras año, el 4 de febrero nos convoca a reflexionar sobre esta guerra sin tregua, pero también a reforzar la esperanza en la investigación, en la prevención y en unos sistemas de salud más humanos y centrados en las personas. Puede que no sepamos cuándo terminará esta batalla, pero sí sabemos que cada avance, cada diagnóstico precoz y cada vida acompañada con dignidad nos acercan un poco más al día en que deje de ser una guerra interminable.

Pedro Marín Usón

(Zaragoza)