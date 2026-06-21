Guerra no irão: nada mudar, mas tudo mudar

Uma vez acordada a paz no conflito do Irão, que afeta muitos outros países -desde as monarquias árabes até Israel e o Líbano-, resta apenas que esta seja levada a cabo e não seja frustrada pelos descontentos de um ou de outro lado, que são muitos e têm-se feito ouvir nestes últimos dias. Se os termos do acordo forem cumpridos, parecerá que nada mudou após a guerra. O regime do Irão continua no poder e, muito provavelmente, dará continuidade aos seus projetos nucleares, , descartando, no entanto, a curto prazo, qualquer ideia de desenvolver uma arma atómica a partir desses projetos, e o estreito de Ormuz foi reaberto, permitindo o comércio livre de petróleo e dos seus derivados.

No entanto, tudo mudou, precisamente porque nada mudou. Após o fracassado esforço bélico americano-israelita, muitos equilíbrios de poder foram quebrados na região, tanto nas relações de poder internas como nas relações entre os Estados envolvidos. O regime iraniano persiste após a guerra, mas com duas mudanças substanciais: a primeira é que se verificou um reajustamento no seu seio, de tal forma que o setor religioso perdeu força face aos Guardas da Revolução e às milícias Basij a eles associadas, Além disso, devido à morte dos líderes da Guarda Revolucionária, os elementos mais radicais assumiram o poder, muitos deles ligados à repressão dos protestos contra o regime. Isto não parece augurar um regime mais moderado, mas sim o contrário, uma vez que, para estes, os acordos parecem insuficientes e quase uma capitulação.

Se Trump pretendia enfraquecer a China ao afetar as suas fontes de abastecimento energético, parece que se enganou e conseguiu o efeito oposto.

Além disso, os movimentos da oposição ficaram enfraquecidos e, em parte, deslegitimados pelo ataque externo que uniu muitos iranianos em defesa da sua bandeira. À primeira vista, o regime parece ter-se reforçado com a intervenção, apesar das perdas que tiveram de sofrer durante estes meses, exatamente o contrário do que se pretendia. Não só isso, como os reinos árabes vizinhos do Irão não só tiveram de suportar os estragos causados pelos ataques do Estado persa, como constatam com horror que este continua na mesma posição de sempre, muito mais agressivo do que nunca, e, acima de tudo, constataram que os norte-americanos não podem fazer nada de substancial para os defender, a não ser forçar algum acordo de paz. As bases americanas na região foram duramente atingidas, e voltar a colocá-las em funcionamento exigirá quantias avultadas de dinheiro, e ainda está por ver se os americanos estarão dispostos, ou terão capacidade, para desembolsar esses montantes, algo que ainda está em aberto. De qualquer forma, o prestígio daquela que, até há pouco tempo, era a única superpotência do mundo parece ter diminuído substancialmente, o que abre a possibilidade, mais do que provável, de os árabes começarem a voltar os olhos para a China, que se tem apresentado como a única potência responsável na região. Se Trump pretendia enfraquecer a China ao afetar as suas fontes de abastecimento energético, parece que se enganou e conseguiu o efeito oposto.

A situação de Israel e dos Estados Unidos não é muito melhor. A nível interno, em ambos os países, existe divisão entre as forças políticas quanto aos resultados da guerra, que parece ter-se voltado contra os seus promotores, Trump e Netanyahu. A nível externo, ambos sofrem uma perda de influência notável. Os Estados Unidos já não podem apresentar-se como uma superpotência global, como tinham feito até agora, ao não serem capazes de derrotar claramente um rival muito inferior. Israel perdeu grande parte do apoio diplomático com que contava, como os Acordos de Abraão, e o seu desempenho militar também não tem sido muito bom. A situação de ambos como árbitros da região ficou muito afetada. Tudo muda porque não houve mudanças.