Impulso de la vivienda para la clase media

Más gallegos y gallegas podrán acceder a una vivienda pública y con menos fiscalidad. Lo cual se traduce en un verdadero balón de oxígeno para una penalizada y debilitada clase media y las familias numerosas en la mejora para poder acceder a una vivienda de promoción pública (VPP) o de promoción autonómica (VPA). Y, sobre todo, más vivienda pública en propiedad para las personas de menos de 45 años, ya que, el 55% del total de vivienda pública será destinado exclusivamente para ese tramo de edad. En concreto, se elevará el límite máximo de renta para acceder a una vivienda protegida hasta cuatro veces el IPREM y se acompañarán de más facilidades fiscales bonificando el 100% del impuesto de actos jurídicos documentados. El compromiso del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, se traduce en medidas concretas, tangibles y orientadas a resultados. Con esta estrategia, Galicia da un paso más para garantizar que vivir, formar una familia o iniciar un proyecto de vida no sea un privilegio, sino un derecho al alcance de todos. Apostar por más vivienda es apostar por fijar población, por dinamizar nuestra economía, y por asegurar el futuro de nuestros jóvenes.

Frente a quienes no aportan soluciones coherentes o defienden modelos desnortados, como el BNG, o el PSdeG y su injustificable defensa de la Ley Estatal de Vivienda que tantos problemas e inseguridad jurídica está creando en Galicia y en toda España, el modelo de vivienda del ejecutivo gallego apuesta por la eficacia, la cercanía y la responsabilidad. Menos burocracia, más soluciones. Menos impuestos, más accesibilidad real. En definitiva, más Galicia para quienes quieren construir su vida aquí.

La política útil no es la que genera más titulares, sino la que resuelve problemas

Por eso, reservar más de la mitad de la vivienda pública para menores de 45 años es una obligación moral con el futuro de Galicia. Frente a los que quieren intervenir, bloquear y complicar aún más la accesibilidad a la vivienda con Pedro Sánchez y su cohorte de ministros y ministras como máximo exponente de ineficacia e ineficiencia, este modelo, el de Alfonso Rueda, apuesta por desbloquear, facilitar y avanzar. Porque una vivienda es estabilidad, es dignidad, es la base sobre la que se construye una vida. Y garantizar ese acceso no puede depender del azar, ni de la ideología de turno, sino de una gestión eficaz, valiente y comprometida, como la del Gobierno de Galicia.

Pero sería un error reducir el Debate sobre el Estado de la Autonomía a cifras o porcentajes. Lo que está en juego es algo más profundo: el modelo de sociedad que se quiere construir. Apostar por facilitar el acceso a la vivienda es también apostar por fijar población, por dinamizar el tejido económico y por garantizar que Galicia siga siendo una tierra de oportunidades. La política útil no es la que genera más titulares, sino la que resuelve problemas. Y en materia de vivienda, resolver pasa inevitablemente por construir más, por facilitar más, y por confiar más en la capacidad de nuestro ejecutivo autonómico. Para poder así seguir avanzando a pesar de los que le ponen obstáculos innecesarios, como la fallida y nociva Ley Estatal de Vivienda. Esta es mi conclusión.