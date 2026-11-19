Desde niños soñamos con conocer a un mago y tener varita mágica. Tezanos es eso. No lleva chistera, lleva el CIS. No lleva capa, lleva despacho oficial, y los conejos y palomas del sombrero son encuestas. Pero el efecto es ¡ohhh! ¡ahhh! ¿cómo lo ha hecho?

José Félix Tezanos es presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) desde 2018. El encargado de preguntar a los españoles qué van a votar. Sabedor de que su trabajo es serio, técnico y aburrido lo ha convertido en espectáculo pasándose a la magia y ejerce de ilusionista del cubilete, ese tradicional juego de azar donde las bolas son protagonistas de una magia tan cambiante como desconcertante. Cada bola, con su color y movimiento, puede ser vista como representación callejera, como magia negra, cargada de trucos opacos y también como magia elegante, que busca encantar sin levantar sospechas.

Tezanos, con habilidad casi revolucionaria, ha transformado las encuestas en un espectáculo de ilusionismo similar al de Houdini, el legendario escapista que rompió las cadenas de la previsibilidad. Tezanos no solo lanza números y datos al aire; genera sorpresa y convierte los resultados en un show que desconcierta y divierte a la audiencia con sus trucos.

El público se pregunta si será esta la bola que revelará la verdad, o solo una ilusión más en el juego de la opinión pública

El público se pregunta si será esta la bola que revelará la verdad, o solo una ilusión más en el juego de la opinión pública. La magia del cubilete está adaptada a las estadísticas y convierte a Tezanos en el mago que, con su destreza, manipula las expectativas, retuerce las certezas y mantiene a todos pendientes del siguiente movimiento. Así, entre sombras de escepticismo y destellos de sorpresa, el Houdini de las encuestas marca la pauta, transformando el mundo de los números en un ejercicio de engaño y arte donde la verdadera magia está en hacer creer lo increíble.

Su truco estrella es conocido: el PSOE siempre va muy bien. No muy bien, mejor que bien. Da igual la inflación, las huelgas, la campaña o el parón del país. Él levanta la varita, mueve la cocina, y ¡tachán!... Pedro Sánchez sube.

Los magos de las encuestas privadas miran con cara de envidia. Ellos salen a la calle, preguntan, cuentan, suman y restan. Él interroga al espejo mágico: “¿Quién es el partido más exitoso del reino?”. Y el espejito contesta sirviendo a su señor. La sorna está servida. Cada vez que sale una encuesta del CIS, en los bares se preguntan qué ha hablado el mago Tezanos. En las redacciones se mira el dato, se busca la cocina, se intenta entender el truco. Y hay que reconocer que el truco es bueno porque no necesita acertar sino ilusionar. Y eso lo consigue.

Tezanos cumple a rajatabla la regla de oro de la magia. Sus encuestas tienen una cocina tan secreta que ni el propio cocinero la explica. Unos lo llaman ponderación, otros sospecha y otros fe. Consigue que hablemos de él.

De mayor Tezanos me ha hecho entender que no era por los milagros

En plena campaña electoral con elecciones el 29, Tezanos dio el primer mitin. Antes que los autobuses, antes que los lemas, antes que los paseos por España, ya salió él con su varita. Te hace mirar a la chistera mientras el conejo ya está en el bolsillo. De pequeña soñaba con conocer a un mago. De mayor Tezanos me ha hecho entender que no era por los milagros. Era por la cara que se nos quedaba a los demás, mirando boquiabiertos, preguntándonos cómo lo hace. En este país de ruido, el mago del CIS nos recuerde que, en política, como en la magia, lo importante es lo que se esconde. Y en eso es un maestro.