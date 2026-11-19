Un nacional reprendió a los vecinos que desobedecieron la cinta de la poli que les prohibía el paso a menos de 20 metros de la puerta de su edificio. Disculpas, no volverá a suceder y permiso concedido. Otros dos querían salir a recoger a los nietos que acaban de desalojar del CEIP Zalaeta y a los que acaban de ver desde la ventana cobijados en los soportales del inmueble de enfrente. A otra vecina, sorprendida por la lechera y los cortes en la calle, más que salir le interesaba poder entrar con la compra. No escuchó el chivatazo de la puerta del garaje, libre de precinto por una cañería, y se quedó con los otros debatiendo con el nacional sobre prohibiciones, derechos y permisos sin que le preguntasen por la magnitud del problema para salir pitando.

"En los años 80 con exámenes también había amenazas de bomba", pero había que llamar y pasar el filtro del bedel

Desde la ventana el panorama era de amenaza de bomba como pasó en Francia, Reino Unido, Irlanda o Italia. A las 13.15 horas entraron dos Tedax y un can en el centro para buscar explosivos. Media hora después los cativos regresaban al cole chocando la mano de los polis nacionales que formaban en el paso de cebra. Falsa alarma, como todas.

La noticia ya volaba, la cativa llamó preocupada. Una treintena de colegios de Galicia habían recibido la amenaza en un correo masivo a la misma hora en A Coruña, la mayoría, Lugo, Santiago, Pontevedra, Culleredo, As Pontes, Viveiro o Monforte. Algún director se enteró del supuesto peligro al revisar la bandeja del spam o correo basura. “Era un mensaje con faltas de ortografía”, apuntó el director del CEIP María Pita en Onda Cero. “En los años 80 también pasaba cuando había exámenes”, recordó el leído comerciante en un mensaje. Pero había que llamar, falsear la voz y pasar el filtro del bedel, más fiable que la mala ortografía.