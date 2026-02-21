La infantería y el cuertel general, de Page

La terminología militar comienza a imponerse para describir gráficamente lo que está ocurriendo en alguna formación política; hoy, concretamente, en el partido sanchista, responsable de las decisiones del Gobierno de España, muy a pesar de sus propios desencantados, al estilo Emiliano García-Page, al proclamar el desencanto recurriendo a pleonasmos militares. ¿O no? Cuando dicho Presidente autonómico socialista dice claro y nítido: “No se puede hundir la infantería para que haya cuartel general”, se le entiende a la perfección lo que está diciendo y por qué. Claro que existen antecedentes militares llevados al terreno de la política. De hecho, yo recuerdo haber oído y pronunciado en alguna ocasión, que “la guerra es la continuación de la política por otros medios”.

El hecho refutado, sin discusión, es que, estando en plena estación invernal, don Emiliano dijo lo que dijo, claro y nítido, a la máxima plana sanchista: “No se puede hundir la infantería para que haya cuartel general”. Está temeroso, y no va desencaminado, el señor García-Page, sobre que Sánchez está dispuesto a sacrificarlos -sus Gobiernos autonómicos, Ayuntamientos, Diputaciones- para intentar salvarse Sánchez, por supuesto, y su Ejecutivo. Dados los precedentes, a ellos se agarra Sánchez: Tras el batacazo de las elecciones municipales y autonómicas del 2023 convocó, ya sobre la marcha y cogiendo a todos desprevenidos y en pleno verano, las Legislativas; la osadía no le salió nada mal. Pero es difícil que en política se repitan con igual éxito “arroutadas” y/o casualidades.

Estoy de acuerdo con Neme, al proclamar que no dispone de ningún piropo para el panorama político actual

Entiendo, y compruebo que también García-Page, que la “infantería” es el arma del ejército, el cual luchando a pie lleva a cabo la ocupación del terreno, ejecutando combates en contacto directo con el enemigo. Y el “cuartel general” recibe y genera información con la que se planifican y ejecutan operaciones tácticas y estratégicas, que es la querencia de Sánchez. Sin obviar los “cuarteles de invierno”, como refugio de la tropa para suspender operaciones militares durante el invierno. Y estando como estamos, plenos los “cuarteles de invierno” en alerta, contemplando lo que ha sucedido en Extremadura y Aragón, y lo que pueda salir -harina de otro costal- de ahí, más lo que vendrá de Castilla-León y Andalucía a continuación, lo que da a entender Sánchez es que prefiere observar cómo va combatiendo y arreglándoselas la fuerza de infantería; incluso a la espera de que pasen las municipales, para a renglón seguido -ya no queda más remedio- convocar las Legislativas o Generales. Por lo menos Sánchez conseguirá ser el último en irse, como “cuartel general”, una vez hundida la infantería. Esto es lo que teme Page, conocedor de cómo se las gasta Sánchez para sobrevivir. Y por ello alerta.

Estoy de acuerdo con Neme, al proclamar que no dispone de ningún piropo para el panorama político actual. Y, ahora mismo, tras la advertencia de García-Page, temeroso de que le “hundan la infantería, para que permanezca el cuartel general”, ya no es que no haya sólo piropos, es que ya entra en la política el arte del manejo de los mecanismos de guerra. Y, entonces, recordamos y tememos la advertencia de W. Churchill, al vaticinar que “la política es casi tan excitante como la guerra y no menos peligrosa. En la guerra podemos morir una vez, en la política muchas”. Por lo que tengamos cuidado todos, también don Emiliano García-Page, que la política conduce a riesgos frecuentes, aunque caer y revivir se suceden; muy diferente a la muerte física en la batalla, que sólo se muere una vez. Pero… “El voto es más fuerte que una bala” (A. Lincoln). ¡Prestémonos a votar!