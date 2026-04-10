Se ha convertido en centro del debate político en Estados Unidos y en el resto del mundo: la inhabilitación de Donald Trump. El presidente sigue acumulando fracasos en sus decisiones, se contradice permanentemente y más del 50 por ciento de la población desea su inhabilitación, según un informe publicado por Newsweek. Que recoge también que en su partido, el republicano, 1 de cada 7 simpatizantes quieren a Trump fuera de la Casa Blanca.

En Estados Unidos se ha iniciado un debate sobre la necesidad de proceder a la inhabilitación de Trump, iniciativa perfectamente regulada por la enmienda 25 de la Constitución"

Su caótica actitud ante la guerra de Oriente Medio ha convertido a Donald Trump en personaje peligroso como jefe de Estado: anuncia decisiones inquietantes que retira horas más tarde para volver después a la primera decisión; no consulta con los jefes militares propios y mucho menos con los de la OTAN o su socio principal en Oriente Medio, Netanyahu, ni tampoco con los príncipes árabes y emires que se han visto implicados en una guerra que hoy parece incontrolada. Solo el primer ministro de Israel, Netanyahu, sabe cual es su objetivo y se empeña en ello: cercar a Hezbollah en el Líbano sin importarle ataques masivos a las zonas de ese país ocupados por el ejército chiita colocado por Irán en esas zonas para lograr la destrucción de Israel.

En Estados Unidos se ha iniciado un debate sobre la necesidad de proceder a la inhabilitación de Trump, iniciativa perfectamente regulada por la enmienda 25 de la Constitución. Además de por razón de fallecimiento, Estados Unidos puede perder a su presidente si el vicepresidente y la mayoría del gobierno consideran que no está capacitado para asumir sus responsabilidades. También se puede inhabilitar a través de un impeachment, un juicio político, apoyado por la mayoría de los congresistas y avalado por el Senado.

Trump se enfrentó a dos impeachment durante su primer mandato, y salió victorioso. En cuando a que sean sus propios compañeros republicanos quienes se sumen a la inhabilitación, tendrían que agravarse aún más la ya de por sí grave crisis actual para que la mayoría de los congresistas republicanos respaldaran su expulsión de la Casa Blanca.

La situación en la zona de guerra se agrava cada día que pasa, el Estrecho de Ormuz sigue siendo zona controlada por Irán y solo permite el paso a buques dispuestos a pagar sumas de dinero prohibitivas o pertenecientes a países amigos. La crisis energética es ya alarmante y las consecuencias tardarán meses, incluso años, en recuperarse.

Orient Medio siempre ha sido zona de conflicto, sobre todo tas la creación del Estado de Israel en 1948. Pero nunca como ahora se vive una situación tan alarmante, con países que nunca había estado implicados, una crisis energética que afecta absolutamente a toda la esfera mundial … y un Irán en el que mandan unos ayatollahs condicionados por su fundamentalismo religioso… y que no temblarían para dar paso al armamento nuclear.