La invención del teléfono

El 11 de junio de 2002, el Congreso de los Estados Unidos de América aprobó la resolución 269, en la que se reconocía que el verdadero inventor del teléfono había sido Antonio Meucci (1808-1889).

Meucci, florentino de nacimiento, llamó teletrófono a su genial invento.

Sin embargo, durante años se adjudicó el honor de la invención de dicho dispositivo al británico Alexander Graham Bell (187-1922), que había patentado el aparato en 1876.

Después de muchas discusiones e investigaciones, un día como hoy hace 18 años se determinó que el padre del invento había sido el italiano Meucci.

No es necesario detenernos en explicar lo que el teléfono ha supuesto en nuestras vidas.

Ahí van unas cifras;

La industria global de la telefonía móvil conecta actualmente a 5.830 millones de usuarios únicos, lo que representa cerca del 70,4% de la población mundial.

Este sector genera un impacto económico de aproximadamente billones anuales, aportando cerca del 6,4% al PIB global

La telefonía móvil es usada por 5.830 millones de personas.

El número de conexiones móviles es de 8.800 millones superando la población total del planeta debido al uso de múltiples dispositivos por persona.

Existen unos 7.640 millones de smartphones en uso, representando aproximadamente el 89% de los teléfonos móviles activos en el mundo.

Más de 6.000 millones de personas tienen acceso a la red, lo que supone una penetración global del 73,8%. Las suscripciones 5G superan la barrera de los 3.000 millones a nivel global, consolidándose como la red de más rápido crecimiento y abarcando a más de la mitad de la población mundial.

La industria móvil aporta un 6,4% de forma directa e indirecta al PIB mundial.

Teléfono rojo

Cuando pensamos en la expresión “teléfono rojo”, a todos nos viene a la cabeza una situación de alarma total e imaginamos a Washington y Moscú hablando o discutiendo algo grave. Sin embargo, esa imagen cuasi romántica no es correcta.

El teléfono rojo es en verdad un teletipo instalado entre estos dos centros de poder y que tiene unas características muy peculiares y una historia apasionante.

En los inicios del enfrentamiento entre los dos bloques, uno de los puntos que mayores conflictos ocasionaba era el hecho de hablar idiomas diferentes. Se solían crear situaciones críticas tras las declaraciones de algún responsable político, al ser malinterpretadas o traducidas de modo erróneo.

Así que se decidió abrir un puente de comunicación (sobre todo tras la crisis de los misiles en Cuba de octubre de 1962), en el que los máximos responsables de la Casa Blanca y del Kremlin pudieran estar directamente en contacto. El acuerdo para instalarlo fue firmado durante el mandato de John F. Kennedy el 20 de junio de 1963, en un encuentro diplomático que tuvo lugar en Ginebra y al que se bautizó con el nombre de “Moscow–Washington hotline” (Línea caliente Moscú-Washington).

El cable de la línea dúplex del teletipo hacía el recorrido Washington DC, Londres, Copenhague, Estocolmo, Helsinki, Moscú, y los mensajes iban convenientemente cifrados. En Moscú los mensajes llegaban al Kremlin, pero los norteamericanos prefirieron que su teletipo estuviese instalado en El Pentágono, sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y no en la Casa Blanca.