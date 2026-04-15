Jorge Bermello, felicidades

Hace unos días, Jorge Bermello Fernández cumplió su 90 aniversario. Feliz cumpleaños don Jorge. Y por este fausto motivo, la empresa le organizó una efeméride especial, reuniendo en una de sus naves a todos trabajadores y, por supuesto, a sus amigos. Ha sido un celebración muy especial haciéndole un reconocimiento y tributándole un homenaje a este empresario que se convirtió en un nonagenario privilegiado.

Quienes tenemos el privilegio de conocer a este peculiar empresario hemos compartido con él una buena parte de su saber hacer, vicisitudes en retahíla desde que destacó en su empresa de electrodomésticos que fue asentando y consolidando, hasta su devenir en la política, donde en su condición de alcalde de la capital ourensana, a los pocos meses en el cargo, en 1987, una moción de censura le sustituye por el socialista Manuel Veiga Pombo. El 4 de diciembre de 1987 abandona (había sido elegido como independiente en las listas de Alianza Popular) como consecuencia de que el pleno municipal había rechazado su propuesta de presupuestos -lo mismo, tal cual, que hizo Pedro Sánchez que lleva tres presupuestos rechazados-. Jorge Bermello había gobernado como el candidato más votado, pero estaba en minoría pues tenía 11 ediles y el resto eran 27.

Promovió la primera misión comercial de España a Rusia, donde fue recibido en San Petersburgo por un joven Vladimir Putin

Pero mientras, su trayectoria continuó como senador y presidente de la Cámara Oficial de Comercio e Industria, a la que le dio un cambio total de imagen y revitalizando las distintas comisiones adscritas a la entidad cameral, como por ejemplo la de Turismo, en la que impulsó los primeros pasos de cara al futuro de la Ribeira Sacra, cuando todavía no se había inaugurado el Parador de Santo Estevo. Y por supuesto, promovió la primera misión comercial de España a Rusia, donde fue recibido en San Petersburgo por un joven Vladimir Putin, antes de que se metamorfoseara.

Y no podemos olvidar la importante labor al frente de Expourense, donde tuvo el honor de presidir la inauguración del recinto ferial y que además lo abrió con una exposición monográfica dedicada a Ourense bajo el título de “A mostra de Ourense”, que aglutinó el potencial de la provincia, que había presidido Manuel Fraga y, como gerente, el también fallecido Luis Rivas Villanueva. Y no podemos olvidar su estancia como presidente del CD Ourense, etapa recordada positivamente por la afición, o la implantación del Centro Comercial Pontevella.

“Estoy muy emocionado y solo puedo dar las gracias”, en estos términos se expresaba el ilustre homenajeado.