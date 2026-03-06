Juan Carlos, en compás de espera

El rey emérito está en compás de espera. Coincidiendo con el aniversario del 23F y el anuncio de que el Gobierno acordó desclasificar los documentos de esa efemérides, de inmediato saltó la liebre propiciada por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien dijo que “la desclasificación de los documentos del 23F debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado”. Así, sencillamente, se emplazó a que otros dirigentes de los demás partidos terciaran sobre este tema. Por supuesto, nadie se opone a que Juan Carlos I no regrese a España, pero unos, más que otros, ponen sus peros.

El padre del actual monarca puede volver en el momento que lo desee, pero eso sí “debería recuperar la residencia fiscal en España”, pues ese es la postura de la Casa Real. Ese es el condicionante, pues ha subrayado que, “en todo caso, para salvaguardar su imagen y reputación de especulaciones y posibles críticas, y por consiguiente salvaguardar la de la Corona como institución, don Juan Carlos debería recuperar la residencia fiscal en España”. Recordemos que desde agosto del 2020, Juan Carlos I había decidido afincarse en los Emiratos Árabes Unidos dejando así su residencia fiscal en España, y dado que no está obligado a liquidar impuestos, “tampoco a dar explicaciones sobre el origen de sus ingresos”.

nadie se opone a que Juan Carlos I no regrese a España, pero unos, más que otros, ponen sus peros.

Por su parte, el Gobierno recordó que la decisión de volver depende del emérito. Mientras, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha insistido en que dicha decisión “solo depende del rey emérito” y “de la Casa Real”, coincidiendo con la desclasificación de los documentos del 23F, e insiste en que “nunca el Gobierno se lo ha impedido”. O lo que es lo mismo, que jamás de lo ha prohibido. Menos mal, porque el soberano emérito ha venido esporádicamente a España y que sepamos jamás fue detenido.

El propio Alberto Núñez ha reconocido “errores innegables en su trayectoria” aunque Juan Carlos I “contribuyó a sostener nuestra democracia y nuestras libertades en un momento clave y debiera pasar la última etapa de su vida con dignidad y en su país”. Y por cierto, el Partido Popular informó a la Casa del Rey antes de publicar su mensaje.

Conviene recordar que las investigaciones penales por presunto fraude fiscal, como las inspecciones al rey emérito por parte de la Agencia Tributaria fueron archivadas una vez prescrito el posible delito y ya que gozaba de inmunidad hasta que en 2014 dejó de ser jefe del Estado, y consecuentemente ahora mismo no tiene cuentas pendientes con Hacienda y por ese motivo puede residir en España y por lo tanto volvería a estar sujeto al cumplimiento de sus obligaciones fiscales como cualquier otro español, aunque el portavoz de ERC, el correveidile Rufián, afirma que el monarca emérito, como los delincuentes “mejor fuera que dentro”. Siempre tan rufián, cuyo autentico significado es “persona sin honor, perversa”.