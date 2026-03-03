La primera norma por la que se prohibía el trabajo en domingo se aprobó en España el 3 de marzo de 1904 y se llamó Ley del Descanso Dominical.

Gobernaba entonces en nuestro país Antonio Maura, del Partido Liberal-Conservador. Hasta entonces, la consigna era que los gobernadores y alcaldes “cuidasen de hacer cumplir las fiestas religiosas”, es decir, que todos los trabajadores pudieran ir a misa, aunque el objetivo último no era la protección de las personas, sino el cumplimiento de la norma religiosa vigente.

Los empleados, sobre todo los de las clases más bajas, no descansaban nunca. Se trabajaba casi todos los días del año y con jornadas, impensables ahora, de 10 a 18 horas diarias. No se descansaba ningún día de la semana.

Se trabajaba casi todos los días del año y con jornadas, impensables ahora, de 10 a 18 horas diarias

La Comisión de Reformas Sociales, una institución creada para mejorar las condiciones de vida de la sociedad española, se mostró favorable a la creación de una norma que regulara el descanso y esto impulso la aprobación de la Ley del Descanso Dominical.

Las voces críticas no se hicieron esperar y no solamente por parte de los empresarios, que veían una clara disminución del tiempo de producción. Los trabajadores, acostumbrados a trabajar en domingo, no sabían cómo afrontar ese tiempo libre. Acababan en las tabernas gastándose el poco salario que percibían y eso desestabilizaba a las familias.

A pesar de la controversia, el descanso semanal acabó imponiéndose y fue una conquista social y laboral que hoy nadie discute.