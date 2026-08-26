Algo muy familiar y conocido para el mundo entero cuando se habla de Irlanda es la cerveza Guinness y aun quizás más, su Libro de los récords. No está de más recordar cómo se creó este libro, que contiene las pruebas, anécdotas y hechos más disparatados del mundo. Los irlandeses son muy dados a las apuestas y disputas sobre quién o cómo se ha conseguido algo. En los pubs, esas diatribas se sucedían constantemente y siempre se necesitaba una referencia que diera la razón a uno u otro.

Sir Hugh Beaver, director ejecutivo de Guinness, había salido a cazar y debatía con sus compañeros si el pájaro de caza más rápido de Europa era el chorlito dorado o el urogallo. Se le ocurrió que un libro que proporcionara las respuestas a este tipo de preguntas podría llegar a ser muy popular. Esta idea se convirtió en realidad cuando decidió encargar a una compañía de investigación inglesa una compilación de este tipo de hechos, lo que se convirtió en el Libro Guinness de los récords.

La primera edición se publicó el 27 de agosto de 1955

La primera edición se publicó el 27 de agosto de 1955. El libro es un récord en sí mismo. Con ventas superiores a los 100 millones de ejemplares en 100 países y 23 idiomas, Guinness World Records es el libro más vendido de todos los tiempos, si no se consideran las obras exentas de derechos de reproducción, como la Biblia.

El libro Guinness de los récords

Propina: Dublín

Hace mucho tiempo, más de mil años, se funda un día como hoy en el año 988 la aldea de Baile Átha Cliath. Esta pequeña población a orillas de río Liffey se convertiría con el paso del tiempo en la actual ciudad de Dublín (Irlanda).

Metrópoli entrañable, cercana y llena de monumentos, ha legado también a la historia de la humanidad importantes figuras de la literatura como Bernard Shaw, Jonathan Swift, Bram Stoker, Oscar Wilde y por supuesto, James Joyce.

Se dice que los irlandeses y los españoles se sienten muy próximos y si tenéis la oportunidad, no dejéis de comprobarlo personalmente.