¿Y la educación para cuándo?

La noticia sobre cómo pequeños países apuestan fuerte por centros de datos de inteligencia artificial, ilustra una transformación geopolítica y económica de primer orden. Trinidad y Tobago, Mauricio, Malasia o Costa Rica compiten por atraer infraestructuras que antes hubieran ido a Silicon Valley, intercambiando tierra, energía y conectividad por inversiones multimillonarias y proximidad a las grandes tecnológicas.

Este fenómeno no es solo una cuestión de infraestructura: es la nueva frontera de la soberanía digital. Quien controle los centros de datos controla el acceso al cómputo, a los datos y, en última instancia, a la capacidad de innovar y decidir en la era de la IA. La concentración actual es abrumadora: sólo 32 países poseen centros especializados en IA, con Estados Unidos y China acumulando alrededor del 70% de la capacidad mundial.

Frente a esto, la IA no es “buena” ni “mala” en sí misma; es una tecnología dual cuyo impacto depende enteramente de quién la use y bajo qué reglas. El riesgo real es que democracias poco preparadas para este salto cualitativo queden relegadas a meros “arrendatarios” de máquinas ajenas, sin autonomía para fijar estándares, proteger datos sensibles o desarrollar ecosistemas propios.

España y Europa deben responder con estrategia: incentivos claros para atraer inversión en centros de datos sostenibles, políticas de formación masiva en competencias digitales y marcos regulatorios que salvaguarden la privacidad y la soberanía tecnológica sin renunciar a la innovación. De lo contrario, asistiremos a una nueva brecha digital global, donde unos pocos deciden el futuro y la mayoría solo paga la factura energética y ambiental.

La inteligencia artificial está reescribiendo el mapa del poder. No podemos permitirnos ser espectadores. Mientras, el sistema educativo sigue en el pasado, haciendo oídos sordos a estas transformaciones que nos van a llevar a una sociedad diferente.

Pedro Marín Usón (Zaragoza).