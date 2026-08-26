¿Y la educación para cuándo?

CARTAS AL DIRECTOR
Crisis de sensibilidad
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La noticia sobre cómo pequeños países apuestan fuerte por centros de datos de inteligencia artificial, ilustra una transformación geopolítica y económica de primer orden. Trinidad y Tobago, Mauricio, Malasia o Costa Rica compiten por atraer infraestructuras que antes hubieran ido a Silicon Valley, intercambiando tierra, energía y conectividad por inversiones multimillonarias y proximidad a las grandes tecnológicas.
Este fenómeno no es solo una cuestión de infraestructura: es la nueva frontera de la soberanía digital. Quien controle los centros de datos controla el acceso al cómputo, a los datos y, en última instancia, a la capacidad de innovar y decidir en la era de la IA. La concentración actual es abrumadora: sólo 32 países poseen centros especializados en IA, con Estados Unidos y China acumulando alrededor del 70% de la capacidad mundial.
Frente a esto, la IA no es “buena” ni “mala” en sí misma; es una tecnología dual cuyo impacto depende enteramente de quién la use y bajo qué reglas. El riesgo real es que democracias poco preparadas para este salto cualitativo queden relegadas a meros “arrendatarios” de máquinas ajenas, sin autonomía para fijar estándares, proteger datos sensibles o desarrollar ecosistemas propios.
España y Europa deben responder con estrategia: incentivos claros para atraer inversión en centros de datos sostenibles, políticas de formación masiva en competencias digitales y marcos regulatorios que salvaguarden la privacidad y la soberanía tecnológica sin renunciar a la innovación. De lo contrario, asistiremos a una nueva brecha digital global, donde unos pocos deciden el futuro y la mayoría solo paga la factura energética y ambiental.
La inteligencia artificial está reescribiendo el mapa del poder. No podemos permitirnos ser espectadores. Mientras, el sistema educativo sigue en el pasado, haciendo oídos sordos a estas transformaciones que nos van a llevar a una sociedad diferente.
Pedro Marín Usón (Zaragoza).
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