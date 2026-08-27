Crisis de sensibilidad

Probablemente el lío del polémico ático de la Comunidad de Madrid le cueste el cargo a la actual presidenta eclipsando, al tiempo, sus aspiraciones de seguir trepando hasta desbancar al líder de su partido político.

Es posible que sean los votantes madrileños quienes castiguen en las urnas un derroche de más de seis millones de euros, llevado a cabo con nocturnidad y alevosía, por más que ahora se quiera maquillar con subterfugios, palabrería bonita y generosidad espontáneas tras la venta de la vivienda.

Si eso ocurriese, si los madrileños penalizaran con su voto esta actuación llena de supuestas irregularidades, estarían demostrando una mayor sensibilidad con el dinero que la que tuvieron con la vida de 7.291 residentes abandonados, sin atención médica, durante la pandemia de marzo/abril de 2020, cuando revalidaron con su voto a la misma persona, supuesta responsable del abandono de los mayores infectados por el coronavirus.

Una demostración más del rumbo de una sociedad, que tiene más aprecio al dinero que a otros valores intangibles, como son la solidaridad y la empatía, con aquellas personas que necesitan del cariño y la generosidad de sus congéneres.

Entre todos deberíamos evitar que el materialismo, el mercantilismo, se impongan a los valores humanos para no caer en la decadencia, que como sociedad aspira al título de “avanzada”.

Francisco Domínguez Martínez (Ourense).