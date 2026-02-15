Quizá dentro de unos años haya que añadir una nueva categoría a la de los grupos demográficos que vendría después de la Generazión Z o Centenials, que sería la de los “Macronials”, los niños nacidos en Francia después de que el gobierno haya decidido enviar una carta a los jóvenes que cumplan 29 años recordándoles que están en edad de procrear, y aunque tener hijos no va a ser obligatorio, que sepan que cuanto más se retrasa la decisión de ser padres más difícil es conseguirlo porque los óvulos y los espermatozoides son menos vigorosos, y la fertilidad se resiente con la edad.

El problema de la natalidad está, más que en las cuestiones fisiológicas, en los asuntos sociales que no acaban de resolverse

En Francia como en otros países están preocupados por suerar el declive demográfico. Lo que no está claro que una recomendación administrativa contribuya a animar a las parejas a tener hijos, pese a que lo disfracen de sugerencia y se ofrezcan consejos sobre salud sexual, reproducción asistida o la congelación de óvulos. El problema de la natalidad está, más que en las cuestiones fisiológicas, en los asuntos sociales que no acaban de resolverse, la vivienda, la conciliación y las ayudas para criar a los macronitos.