En el apartado de “Protagonistas” de La Región, una exprofesora venezolana residente en Ourense considera a Delcy Rodríguez “un mal necesario para el futuro de Venezuela, porque conoce el interior del chavismo”. ¿Es de la misma opinión Trump? Claro que siempre estamos expuestos a tener que convivir con las ocurrencias de determinados personajes. Personajes, unos, con más o menos relieve en el discurrir de nuestras vidas. Otros con responsabilidad en el orden mundial que, llegado el momento, nos desorientan en su toma de decisiones. ¿Quién no lo ha visto, vivido y sufrido, sobre todo los que ya tenemos unos años y hemos estado en la “cosa pública”, a lo largo de nuestra existencia? Por otra parte ya tampoco nos sorprende, ni debe contrariar, la actitud y mansedumbre de quien se deja implicar, se pone a disposición y aparentemente obedece a la nueva, distinta y opuesta causa, causa que considerábamos en las antípodas a la que venía sirviendo. Pero es que hay gente tan obediente o auto considerada imprescindible, que se recicla y sirve para lo que vale el papel de fumar. ¡Un mal necesario!

El fin de un régimen execrable, con la detención del criminal presidente venezolano Maduro, pero no de su séquito colaborador directo, dio lugar a la correspondiente euforia. Nos cogió a todos por sorpresa y al presidente español Sánchez Pérez-Castejón de vacaciones navideñas. Sánchez y señora pasan, según fuentes noticiables, las Navidades en Andorra, y dicen los que llevan sus cuentas vacacionales que el presidente supera más de 35 días de vacaciones al año, que corresponden a las casi dos semanas de Navidad y a los 24 días que cogió en verano. A mí, esto de las vacaciones, me sería, y es, lo de menos. ¡Es más! Yo quiero un Presidente con disposición en el momento preciso y necesario, sin fatiga física y psíquica, y buena salud mental, para tomar decisiones y asumir responsabilidades en plena forma, con garantías. Y ello en gran parte se logra lejos de la saturación que supone la rutina anual.

Pero estando de vacaciones y todo, anduvo muy diligente y presto Sánchez Pérez-Castejón. La conveniencia es la conveniencia y los negocios son los negocios. A las pocas horas ya saltaba a la opinión pública con notas y carta en las que “condena rotundamente la violación de la legalidad internacional en Venezuela y sitúa al progresismo como el principal contrapeso frente a la internacional ultraderechista, que amenaza al mundo…” Un Sánchez, a lo que se ve, en plenitud de facultades. ¿Ven cómo las vacaciones valen y sirven para algo?

Aún estando diligente como anduvo, y en forma como demostró, yo echo de menos que no estuviese tan diligente y en esa misma forma y locuacidad actual a finales de julio del 2024, cuando fueron mayoría los que condenaron el fraude electoral de Maduro, que había robado la voluntad del pueblo venezolano expresado en las urnas, secuestrando las actas electorales, que aún hoy no se saben dónde se encuentran. Todo ello tras 25 años ininterrumpidos de un régimen autocrático, que tiene el gusto de atesorar millones de venezolanos exiliados, presos políticos, colas de hambre, etc., ¿Qué más violación humana se puede sufrir para denunciarla?

Y para finalizar, no es asunto menor, eso de la “condena de la violación de la legalidad internacional” (Sánchez). Porque hablando de legalidad nacional e internacional, como propone la Carta de las Naciones Unidas, al establecer los principios fundamentales del derecho internacional público moderno, está la “promoción de los derechos humanos”. Y estos derechos se llevan violando constante y sistemáticamente en Venezuela desde el chavismo, sin que Sánchez -de vacaciones o sin ellas- se haya enterado o no querido enterar, sin atisbo de mención, ni condena alguna, en julio de 2024. Y ahora toca, el reciclaje de la vicepresidenta de Maduro, para capitanear la transición, que cómo dice la exprofesora venezolana en Ourense “es un mal necesario…”. Atentos a cómo se desarrolla y termina la partida de ajedrez: El rey (Trump) y la reina (Delcy), aparentan prestar un nuevo orden mundial; con unos alfiles y peones que, a lo que se ve, no cuentan nada, y vienen a representar la oposición venezolana.