Los materiales avanzados y la autonomía estratégica de la UE

Los materiales avanzados son la llave para impulsar las tecnologías más disruptivas en cualquier ámbito de la tecnología. Y a su vez, las nuevas tecnologías de fabricación nos permiten crear esos materiales avanzados. Pero en Europa nos encontramos con varios problemas: existe una diferencia notable entre la inversión privada en la UE y la de competidores como Estados Unidos o China, hay una falta de apoyo industrial suficiente para ayudar a los inventores a superar la fase crítica entre la investigación y la comercialización (conocida como el “valle de la muerte”), los ecosistemas de investigación e innovación están desarticulados (junto con una importante falta de coordinación de la política europea y las nacionales), carecemos de plataformas dedicadas para el “ensayo rápido”, validación e industrialización masiva de nuevos materiales (lo que limita nuestra capacidad para competir con centros de fabricación como China), tenemos un bajo nivel de digitalización y, para colmo, tenemos una complejidad regulatoria exagerada (donde además no se contempla la existencia de materiales avanzados) y una dependencia enorme de materiales críticos y estratégicos.

Afortunadamente, la Comisión Europea se ha hecho consciente de la influencia transversal fundamental de los materiales avanzados en la competitividad y resiliencia de la industria, y solicitó al llamado Grupo de Asesores de Científicos Principales una opinión científica fundamentada sobre la contribución de los materiales avanzados a la autonomía estratégica de la UE y sobre cómo la fertilización cruzada de la innovación puede estimular nuevos modelos de negocio. Este informe (SAPEA) ha visto la luz el pasado martes 21 de abril. El informe se ha centrado en sectores como la movilidad, la energía, la construcción, la electrónica y la salud. Y se hace hincapié en alternativas para desarrollar materiales avanzados.

La sostenibilidad es prioritaria. El informe reconoce el suministro de materias primas (como las tierras raras) como un desafío geopolítico y ambiental.

La sostenibilidad es prioritaria. El informe reconoce el suministro de materias primas (como las tierras raras) como un desafío geopolítico y ambiental. Se proponen principios de economía circular y evaluaciones de ciclo de vida para reducir la dependencia de las importaciones y minimizar el impacto climático. La meta es lograr una simbiosis industrial en la que los residuos de un sector sean recursos para otro. La fabricación avanzada requiere integrar la biotecnología, la impresión 3D y la robótica. Un pilar fundamental es la digitalización: el uso de la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML) para acelerar y optimizar el descubrimiento de nuevos materiales. El informe subraya que la investigación básica es indispensable para la autonomía estratégica. Instituciones como el Consejo Europeo de Investigación (ERC) y programas como Horizonte Europa, son fortalezas críticas para retener talento en áreas como materiales neuromórficos o metamateriales.

Y, por último, en cuanto a la gobernanza, se advierte que la falta de una definición legal armonizada de “material avanzado” en la UE constituye un obstáculo regulatorio. Aunque la UE destaca en investigación y sostenibilidad, la fragmentación del mercado dificulta competir con China y EEUU. Para ello, se proponen cinco dominios de acción: 1) Sostenibilidad (estandarizar evaluaciones de ciclo de vida), 2) Infraestructuras (crear clústeres regionales para el escalado industrial), 3) Investigación (reforzar programas en IA y ML), 4) Digitalización (implementar prácticas de datos localizables y reutilizables que den soporte a la IA) y 5) Gobernanza (establecer un mecanismo de coordinación dedicado a los materiales avanzados en la Comisión Europea).

Europa se está quedando rezagada en esto, como en tantas otras cosas, pero parece que hemos reaccionado (se puede conseguir el informe completo en https://scientificadvice.eu/scientific-outputs/advanced-materials-evidence-review-report/).