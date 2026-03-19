Las meriendas campestres

Dice una amiga mía que a lo mejor esto que estamos viviendo tiene algo a favor y que ese algo puede ser que, como consecuencia del ataque indiscriminado e injustificado de Donald Trump, los europeos hagamos piña y por una vez el continente se convierta en un ente común al que hay que defender y salvar, cumpliendo el escenario tantas veces repetido a lo largo de la historia de la causa común ante la agresión exterior.

Para hacer lo que buenamente le parece, con nosotros que no cuente

En nuestro país tenemos abundantes muestras de ese proceder cuando nos invadieron los soldados de Napoleón en 1808 o cuando volvieron a invadirnos con el duque de Angulema a la cabeza de los Cien Mil Hijos de San Luis para defender la corona de Fernando VII. Cierto es que en esta segunda invasión la respuesta fue más modesta y menos efectiva, pero la de 1808 significó a la postre el primer descalabro serio del Emperador y la primera advertencia de que no se podía hacer lo que a uno le diera la gana, como le está ocurriendo a este bárbaro moderno de la Casa Blanca al que por primera vez desde que se inició el conflicto los europeos le han hecho llegar el recado de que para hacer lo que buenamente le parece, con nosotros que no cuente. Trump está manifestándose como se han manifestado siempre las tropas expedicionarias de los Estados Unidos, perfectamente equipadas y adoctrinadas para iniciar los conflictos y absolutamente inútiles para darlos fin en poco tiempo. Esas guerras que los cerebros tácticos de los gobiernos USA organizan como quien organiza un desfile de bandas universitarias el día de Acción de Gracias y que comparan con un paseo militar, acaban indefectiblemente torciéndose porque no hay en la cúpula gestora del país nadie con cabeza que medite y analice métodos y consecuencias. Por lo tanto, lo que iba con apariencia de merienda campestre se tuerce y se eterniza. Si Estados Unidos no hubiera lanzado las dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945, todavía estaría en guerra con Japón.

Seguramente hubo gente con sentido común y conocimiento suficiente infiltrados en el equipo de consejeros presidenciales. Y seguramente le aconsejaron que no. Y seguramente los despidió a todos.