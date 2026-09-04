"Meter la pata de verdad"

El columnista del día, desentrenado para la prueba de opinión política sincronizada, sufre cuando no puede ofrecer algo fresco de la plaza y tiene que tirar de enlatado. Y Ceuta abrió la actualidad gallega por las manifestaciones de apoyo convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) presidida por el PP. El presidente Rueda asistió a la de A Coruña que reunió a 12.000 personas en María Pita, las dos mil concentradas en Lugo acabaron increpando a medio centenar de manifestantes a favor de los derechos humanos. Unos gritaban “racistas” otros contestaban “llévatelos para tu casa”, contó José Manuel Freire en El Progreso.

UNA AUDACIA A LA MANERA DE CORTÁZAR SERÍA MANDAR A LOS CARGOS ALENTAR LA CONVOCATORIA A FAVOR DE CEUTA

El PSOE ordenó a sus cargos pasar de la convocatoria al considerar que era contra Sánchez con el pretexto del Día de Ceuta. Una audacia a la manera de Cortázar sería mandar a sus cargos y bases alentar la convocatoria del PP hasta cambiarle el color. 72 alcaldes, León como principal plaza, desobedecieron ante la proximidad de las municipales. Ayer Margarita Robles se quedó sentada cuando el resto de ministros aplaudía tras las explicaciones del presidente en el Congreso. “Pájara” la había llamado en un mensaje a José Luis Ábalos, recordaron las crónicas.

El presidente persiste en que Marruecos no ha sido el detonante de la entrada de casi cien mil personas en Ceuta, aunque tras el informe policial podría cambiar de opinión con pruebas concluyentes; Feijóo adelantó que Sánchez será juzgado por el Supremo y acabará en chirona, también por esto; y Santiago Abascal pidió aplicar al presidente un artículo sobre traición. Rutina parlamentaria si no fuese que “Sánchez ha metido la pata de verdad porque nadie de la izquierda puede ver a Marruecos”, dice un marmitero sanchista.