Nuestros jóvenes y la vivienda

En los últimos meses se constata un cambio de tendencia de nuestros jóvenes en materia de vivienda. Aumenta el interés en la compra debido a los altos precios del alquiler, que está en máximos históricos y con una oferta en mínimos. Y algunos factores, como las ayudas de la Xunta y la posibilidad de mejores condiciones hipotecarias, reforzadas por las positivas líneas de actuación del Gobierno de Alfonso Rueda, como la línea de avales para adquisición de vivienda, con la cual avalará los préstamos hipotecarios solicitados por menores de 36 años para compra de su primera vivienda (mientras que en el caso de adquisición de vivienda protegida no existe límite de edad para poder acceder a estos avales), influyen determinantemente en esta decisión.

En términos de compra de vivienda, queda de manifiesto que el 80% de los jóvenes que viven de alquiler comprarían una vivienda si no existieran obstáculos económicos. Sin embargo, la realidad es que muchos jóvenes propietarios, casi la mitad, han necesitado la ayuda de terceras personas para poder acceder a una hipoteca.

En el último informe “Jóvenes y vivienda en España”, del Consejo de la Juventud de España, se afirma que el 27% de los españoles de entre 20 y 40 años no se ha independizado aún, una cifra que asciende a más de la mitad (55%) entre los menores de 27 años. Entre los obstáculos, el elevado precio de la vivienda es señalado por el 80% de los encuestados, una situación que se agrava con la falta de ingresos suficientes (65%), la falta de ahorro inicial (54%) y la inestabilidad laboral (53%). Como resultado, solo un 15% de los jóvenes que aún viven en casa de sus padres cree que podrá comprar una vivienda en los próximos cinco años.

Hay mucho por hacer aun, pero el sólido camino emprendido en política de vivienda por la Xunta de Galicia es el correcto, que nadie tenga ninguna duda

Primera conclusión: el acceso a la vivienda es un gran desafío para los jóvenes, sin paliativos. A pesar de todas estas dificultades, el deseo de independencia sigue siendo alto, con un 53% de los jóvenes que aún viven con sus familias que afirman tener un gran deseo de emanciparse, aunque el 24% admite que aún no tiene claro cuándo podrá hacerlo. De los jóvenes que ya se han independizado, un 30% ha logrado beneficiarse de alguna ayuda pública, mientras que un 35% afirma que no cumplió con los requisitos para acceder a ellas o no han tenido la información suficiente para solicitarlas.

Segunda conclusión: la difusión, explicación y divulgación de todas las líneas de actuación en vigor debe ser un objetivo prioritario para una correcta información que llegue a todos los gallegos y gallegas.

Sigamos… entre los jóvenes que han logrado independizarse, el 40% ha optado por la compra de una vivienda con hipoteca, mientras que un 31% vive en alquiler. Sin embargo, el coste de la vivienda representa un peso considerable en sus economías: el 47% destina entre el 30% y el 40% de sus ingresos mensuales al pago de la vivienda, y este porcentaje asciende al 58% entre los jóvenes de 20 a 27 años.

En definitiva, hay mucho por hacer aun, pero el sólido camino emprendido en política de vivienda por la Xunta de Galicia es el correcto, que nadie tenga ninguna duda. Y el “Pacto de Vivenda de Galicia, 2026-2030”, con la mayor partida presupuestaria de la historia de Galicia y la mayor dotación económica de las 17 CCAA a disposición de la vivienda protegida y de todos los gallegos y gallegas, es la constatación de ello.