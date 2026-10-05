La promesa del ocurrente Mr. Trump de regalar cinco mil dólares a cada americano si el partido republicano gana las elecciones de medio mandato no ha sorprendido a nadie. Este hombre lo hace todo con un talonario. Eso sí, no es un talonario de su dinero sino del dinero de los propios contribuyentes.

Dado que hay doscientos cuarenta millones de personas en Estados Unidos en esa situación, es decir simplemente adultos, la medida en caso de, cosa improbable, llevarse a cabo, exigiría por parte de la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro de una impresión de billetes extraordinaria que… se sale del mapa. Del mapa actual de los Estados Unidos quiero decir, no del mapa Trump que incluye Canadá, Cuba, Groenlandia, México, Venezuela y otros territorios a mayores.

Simplificando habría que imprimir y se pondrían en circulación de repente un millón doscientos mil millones de dólares. 1.200.000.000.000 dólares extras, por ponerlo en numeritos contantes y sonantes y para que lo entendamos.

La idea es fabulosa y brillante en sí misma como un cuento de Borges que no tiene fin. Ahora bien, si la cosa es así tan sencilla yo me pregunto desde mi ingenuidad tipo Miguelito de Mafalda: ¿por qué no regalarle entonces a cada americano no cinco mil dólares, sino un millón de dólares? Total, puestos a imprimir billetes nuevos ¿qué más da? Una vez que empiezas y la impresora se calienta y va cogiendo velocidad todo va rodado. Los que hemos trabajado en artes gráficas sabemos bien como es eso.

Simplificando, habría que imprimir y se pondrían en circulación de repente un millón doscientos mil millones de dólares

El Departamento del Tesoro podría emitir por poner un ejemplo doscientos cuarenta millones de millones de dólares y así todos los ciudadanos norteamericanos serían ricos de la noche a la mañana. Como en el crack del 29.

Preciso lo de norteamericanos con intención, porque sudamericanos no. Ahí la cosa estaría muy complicada. Demasiados gobiernos y presidentes distintos, demasiadas banderas de colores, repúblicas, democracias, dictaduras, golpes de estado, gobiernos autócratas variados, demasiadas sensibilidades y demasiadas monedas distintas: Pesos, reales, guaraníes, bolívares, soles… Eso es un lío. Además, de Texas y Arizona para abajo nadie tiene un presidente tan listo como Mr. Trump, y con tan buen handicap en el golf amañado que juega él.

Mr. Trump se va a poner a imprimir billetes de dólar a lo loco. De esos que tienen la cara de Benjamín Franklin, ponen en letras grandes “In God we trust”, y dan el pego como si fueran billetes de verdad. Al final lo pillará la poli como a un falsificador cutre de una película en blanco y negro del Hollywood de los años cincuenta. Con las manos en la masa en su oscuro y siniestro taller en un sótano del Bronx. Empapado en tinta y en sangre de Gaza hasta las cejas. Tal vez por la denuncia de una inocente abuelita que vive en el piso de arriba y está harta del ruido de su maldita imprenta clandestina.

Bueno… a Al Capone también lo pillaron por una bobada ¿no?