Están tan preocupados, por una parte, por sus bonus y por ganar cantidades desorbitadas de dinero por los resultados, y por otra, de entender por dónde les da el aire y como adaptan sus empresas a las nuevas circunstancias tecnológicas, que se olvidan de que por debajo de ellos hay una serie de personas que son las encargadas de gobernar el día a día de sus imperios y que se encuentran cada vez más decepcionadas con sus empresas, menos comprometidas, menos vinculadas porque no reciben instrucciones claras de lo que tiene que hacer y por tanto dejan de motivar a sus equipos. Al parecer es un proceso que se ha detectado en las empresas desde hace unos años, sin que nadie sepa cómo ponerle remedio. Los mandos intermedios con responsabilidades se encuentran entre dos aguas, los de arriba les exigen, los de abajo quieren saber y ellos se bandean como pueden hasta que logran cambiar de empresa, y se produce entonces el problema de cómo se retiene el talento en la empresa. Estos gestores han detectado el problema que los ha llevado al desánimo, las empresas suelen afirmar que el factor humano es lo más importante de sus organizaciones, pero luego sus acciones van por el camino de los despidos. Según un sesudo estudio a nivel mundial están más quemados que el conjunto de los trabajadores y con ellos desmotivados sus equipos se contagian y funcionan mal.