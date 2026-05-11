Muerte en la lucha contra el narco

Han muerto dos guardias civiles cuando intentaban detener una narcolancha en aguas de Huelva. La noticia se ha difundido lo justo, atentos todos a un virus que ha causado la muerte a tres personas que viajaban en un barco turístico; tras mucha polémica ha fondeado en Canarias y sus pasajeros, con medidas de máxima cautela y seguridad, llevados a sus países de origen.

El pánico a una nueva pandemia ha dejado en segundo plano lo sucedido a dos hombres que, en misión de servicio, trataban de colaborar en la desarticulación de una trama criminal, que causa millones de víctimas a lo largo y ancho del mundo, y ha destrozado a centenares de miles de familias españolas en los últimos años. Uno de los guardias fallecidos fue seriamente herido en una operación similar. Esta vez no logró salvar la vida. Hace mucho tiempo que las Fuerzas de Seguridad del Estado se quejan, con razón, de la falta de medios. Desde Interior se han apresurado a informar sobre el barco con el que realizaban la persecución, de última generación y en perfecto estado. Nadie lo duda, pero los narcos disponen de personal, dinero e instrumentos más eficaces y es frecuente que sorteen a la Guardia Civil. Hay un dato absolutamente incuestionable: los cuerpos y fuerzas de seguridad autonómicas cuentan con más medios, más agentes y mejores salarios que la Guardia Civil y la Policía Nacional.

No es de ahora, aunque los ojos están puestos en Grande-Marlaska, que lleva ocho años al frente de Interior y no se ha esforzado suficientemente para mejorar la situación.

Hay un dato absolutamente incuestionable: los cuerpos y fuerzas de seguridad autonómicas cuentan con más medios, más agentes y mejores salarios que la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Las deficiencias son impropias de un país que presume de ser la mejor económica de la UE. Un país que se dispone a regularizar a más de un millón de inmigrantes sin contar con los agentes necesarios para controlar esa operación, que puede convertirse en un coladero de delincuentes.

¿Alarmismo? No, realismo. En aguas andaluces, como antes en aguas gallegas, policías y guardias civiles se juegan la vida luchando con narcos con dinero suficiente para disponer de los medios necesarios para su “trabajo”. Incluidos los que le permiten detectar electrónicamente la presencia de miembros de las fuerzas de seguridad.

Han muerto dos guardias civiles y sus compañeros les rinden merecidísimo homenaje. Las autoridades creen que con unas palabras de reconocimiento a su trabajo, y alguna medalla que permitirá recordar a sus mujeres e hijos que el esposo y padre murió defendiendo a los ciudadanos españoles, han cumplido suficientemente.

El país que presume tanto de una economía gloriosa, no cuenta con suficientes jueces para realizar su trabajo -recordemos que el juicio Kitchen responde a unos hechos ocurridos 13 años-, ni cuenta con suficientes fiscales, ni suficientes guardia civiles, ni policías ni -en otros capítulos- suficientes médicos, viviendas, maestros…

Vaya éxito el progresismo de izquierdas. No vale echar la culpa a los anteriores gobiernos, Sánchez lleva en Moncloa tiempo más que sobrado para haber hecho progresos sociales en lo que de verdad importa.