Museo del Hermitage

Es uno de los museos más grandes del mundo y su colección, formada por más de tres millones de piezas, abarca antigüedades romanas y griegas, cuadros y esculturas de la Europa Occidental, arte oriental, piezas arqueológicas, arte ruso, joyas y armas.

Está situado en la ciudad de San Petersburgo y ocupa seis edificios a orillas del río Neva, siendo el más importante de ellos el Palacio de Invierno, residencia oficial de los antiguos zares.

Al ver que Europa comenzaba a construir museos de todo tipo, el zar Nicolas I decidió reunir las colecciones privadas de los zares y abrir museo al público, sobre todo para las clases altas.

La inauguración fue el 5 de febrero de 1852.

Tras la revolución de 1917, el Hermitage se declaró museo estatal, se creó un centro cultural y se empezaron a traer exposiciones no permanentes de otros sitios.

Sin embargo, durante la década de los años 20 se decidió que el arte no podía estar centralizado en San Petersburgo y empezaron a trasladarse obras a otros sitios, por lo que el museo sufrió importantes pérdidas. Para remediarlo, se nacionalizaron los bienes que se encontraban en los palacios de la aristocracia rusa y se incorporaron todo tipo de obras de arte de carácter privado.

Cerrado durante la Segunda Guerra Mundial, sufrió numerosos daños durante el asedio nazi. Una parte muy importante de la colección no pudo ser puesta a salvo y se dice que los rusos organizaban veladas en los sótanos para cuidar las obras y contarse historias unos a otros sobre los cuadros.

Existen muchas historias de fantasmas que vagan por sus salas. La más famosa es la que cuenta que la figura de cera de Pedro el Grande se pone en movimiento por las noches e incluso hace reverencias si se cruza con alguien.

Otra más simpática es que El Hermitage cuenta desde su creación con un equipo de gatos contra los ratones. Son los felinos más famosos de Rusia, Estos gatos viven y cazan en la red de sótanos y bodegas del museo

Hace unos años en diferentes medios se hizo eco de que estos mininos habían sido incluidos en la herencia de un millonario y mecenas francés para la manutención de estos simpáticos y eficaces animalitos.

Anastasia

Esta gran Duquesa dio lugar a libros historia e incluso películas…

El mito dice que la gran duquesa Anastasia Romanov fue la única sobreviviente de la violenta matanza de toda la familia del zar Nicolás II a manos de los bolcheviques en 1918.

Esta leyenda se debe a que su cuerpo y el de su hermano menor no estaban cuando fueron hallados los demás.

El misterio de la princesa desaparecida se resolvió en el año 2007, cuando unos arqueólogos descubrieron una segunda sepultura en Ekaterimburgo.

En esta fosa común se encontraron restos de dos cuerpos, correspondientes a dos individuos jóvenes. Dos años después, en 2009, un estudio demostró que ambos cuerpos corresponden a los de Anastasia y Alekséi que, por desgracia, no habían podido huir de los bolcheviques.

En el estudio, los investigadores analizaron los polimorfismos cortos en tándem (STR) y el ADN mitocondrial de los restos y los compararon con los datos obtenidos de los cuerpos del zar Nicolás II y su esposa.

Gracias a esto, los autores determinaron que los restos correspondían al zarevich Alekséi y a una de sus hermanas, destapando la verdad acerca de la familia Románov.

¡Otro mito destruido por la genética!