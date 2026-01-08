Casi había conseguido regatear el gasto a todas luces y escaquearse del mogollón sin pasar por Vigo ni pisar la planta de la Navidad. Para la cena de Nochebuena había elaborado carne de la abuela con la que llenó el paladar de recuerdos para que su hija no echase de menos el marisco. Ayer empezaron las rebajas en las tiendas y en la plaza. Y para despedir el año se curró una tortilla de patatas, menú de distinguida sencillez al que se apuntaron unos colegas por la originalidad o porque no encontraron mejor plan.

Después de las campanadas se jugaron la primera madrugada al parchís, pero amaneció sin ganador y nadie palmó los 20 euros del peaje por sentarse a la mesa con cubilete “Como siga así me sale la Navidad a devolver”, soltó en el abrevadero el responsable del menú durante las cañas del mediodía que se regala la pandilla del instituto antes de acudir a la cabalgata de Reyes, cada uno por su cuenta y con sus responsabilidades. “Es el segundo año que lo hacemos y mi mujer está encantada, ella pasa la tarde de vinos mientras yo bato huevos y veo el discurso de Alfonso Rueda, que este año invocó a Castelao desde el Museo de Pontevedra y flipé mucho o flipó él”.

Castelao tiene que ser una figura de consenso, está muy bien que Rueda y el PP gallego lo quieran hacer también suyo

Al colega más nacionalista, al que todos veían de conselleiro o en una dirección xeral en el supuesto de que el bipartito repitiese función, no le chirrió la escena: “Castelao tiene que ser una figura de consenso, está muy bien que Rueda y el PP gallego lo quieran hacer también suyo”. El gesto encajó por la clausura del año Castelao consagrado por la Xunta por el 75 aniversario de su fallecimiento en Buenos Aires (76 años desde ayer). Rueda no defiende la oficialidad del gallego en la UE o voz propia en la Unesco, como piden Cataluña y Euskadi y negocia Pedro Sánchez, pero la noche de fin de año confirmó que Galicia es caso único en las democracias occidentales al mantener a la ultraderecha alejada de las instituciones con un líder de la derecha que apela a Castelao y este año celebra a Ramón Otero Pedrayo.

En la tele del bar pasaron imágenes del aterrizaje de los Reyes Magos en el aeropuerto de Santiago Rosalía de Castro con la alcaldesa, la nacionalista Goretti Sanmartín, a pie de pista. “Rueda con nuestro santiño laico y Goretti celebrando la Epiafanía, Galicia es maravillosa”.