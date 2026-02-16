No están en su sitio

Todo el elenco de políticos que con inusitadas ansias se ofrecen al teórico servicio de los ciudadanos parece que se olvidan de de sus responsabilidades dejando sus puestos al pairo , o sea al descubierto durante los espacios de tiempo que no surgen incidencias, y claro a la primera urgencia surgen las prisas que nunca arreglan lo que sería una buena prevención. Una vez es el agua, otra el fuego, cuando no es el viento, nieve, derrumbes de taludes sobre las vías tanto ferroviarias como de carreteras etc.

Lo más reciente, las inundaciones que si a lo largo del año se piensa un poco en la prevención gran parte de esas incidencias no tendrían por qué ocurrir, desde la inmovilidad, apatía o el no saber cómo afrontar los problemas, a los alcaldes les falta valentía para acometer esas pequeñas obras junto con la disposición del organismo oportuno, llámese Seprona. Confederación hidrográfica y algún otro organismo que muchas veces entorpece la natural y necesaria limpieza de los cauces con la vana excusa de que se puede dañar algún microorganismo teóricamente instalado allí, se plantan en la inmovilidad y mirando para otro lado desde un puesto al que se aferran cual lapa. Solo hay que ver cómo están los ojos de los reducidos puentes que pueblan nuestros pequeños ríos, una vez que la maleza tapona el normal fluido el agua busca salida, esa salida no es otra que extenderse hacia los lados provocando las temidas inundaciones. Siempre se limpiaron los cauces y lloviendo mucho más que ahora lo de la lluvia no dejaba de ser anecdótico sin tanto organismo que más da la sensación de que sus puestos solo ocupados por los suculentos sueldos que se cobran. Señores, ustedes tienen que estar en sus puestos, que las cosas no se arreglan solas. Con no mucha prevención se evitarían trastornos, lamentos, y, además resulta mucho más barato, así que a sus puestos señores.

Pero las autoridades no están donde deberían, que no es otra que vigilantes para poner remedio en forma de prevención, ellos que se apuntaron voluntariamente a ocupar esos puestos quizás se encuentren estudiando la forma de salpicar de mierda al contrincante, que para más I.N.R.I. tampoco ponen el hombro en labores de participación y colaboración. Es bueno recordarles a todos que aun en la oposición se deben al servicio del pueblo, no todo es poner piedras en las ruedas para entorpecer. Piensen estos últimos que el rédito político que saquen de las desgracias lo pagamos todos los ciudadanos, esto es recurrente a diario. El sentir de la calle es que tenemos demasiados gestores para encima que ellos estén solo con el punto de mira en sus nominas, bueno como tampoco son técnicos, solo son políticos.