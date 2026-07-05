Normalizar lo que no se considera normal

1 Colgar el teléfono. Y dejar a quienquiera que esté en el otro lado flotando en el limbo de los justos. No siempre tenemos que estar para todos y es agradabilísimo centrarse en el ahora y dejar de ser captados por eso que viene de fuera, que casi siempre puede quedar para después.

2 Decir que no. A esa cena. A ese fin de semana. A ese súper plan. Que el gran objetivo de la vida sea quedarse en casa sin que nadie nos moleste para vivir nuestro pequeño mundo de gatos, libritos, paseos. Pasar el día que no vuelve de la escritura al jardín y sentir que ha sido bien vivido.

3 Hacer un ramadán digital. Convivimos con estos sorbedores de atención cuya ayuda inteligente nos cuesta la vida. Hay que normalizar el deshacernos de ellos semanas enteras y pasar temporadas de tranquilidad cetácea junto al viejo Nokia, que nos recuerda que nada es urgente y que la vida es aquí mismo.

4 Ir en bici. Aunque la bicicleta sea a la vez gimnasio y psicólogo reclamemos su función primordial como medio de transporte. Lleguemos en ella sonriendo. Esto debería ser lo normal y no hacerlo en un cachalote portagordos.

5 Conocer las montañas y valles próximos. Y también a los árboles y plantas, pájaros e insectos de nuestra geografía inmediata. Llamar a las fuentes por su nombre y sentir el paisaje en el cuerpo de haberlo caminado mucho.

6 Agradecer siempre y a todos. Tener a mano la palabra y el sentimiento. Apreciar el tiempo del otro y dar siempre las gracias, aunque no haya nada que agradecer. En la estima de lo ajeno empieza lo mejor de nosotros.

7 Los brazos caídos. Nunca hay que empeñarse en la cosa del trabajar para otros más que lo suficiente. De la encerración empleadora sobran dos terceras partes. Hagámoslo bien pero nunca demasiado bien. No por perfeccionismo, sino por justicia.

8 Una roña simpática. Convivir con cierta suciedad ambiental nos vuelve mejores. Que las arañas puedan prosperar en las esquinas y tener sus despensas de insectos. Que una capita de polvo refrende nuestra bendita imperfección humana. Que la casa esté limpia pero no demasiado limpia.

9 Hablar con el pájaro, la piedra y el río. Debe ser habitual acercarse a las demás criaturas sintientes con las que compartimos este planeta, esta galaxia y este misterio. Usemos con todos la palabra, que es la expresión sagrada cuando sale de las vísceras. Confiemos en que siempre habrá comunicación.

10 La foto con mamá en el ascensor. O cualquier otro rito privado que uno quiera fundar en su pequeña vida. Inventar algo sencillo y hermoso y repetirlo cada vez, que de eso van las ceremonias.