¡Noticia bomba!

Las rotativas de todos los periódicos del mundo se han vuelto locas como en una película de periodistas en blanco y negro de los años cincuenta. No se veía algo así desde la segunda guerra mundial. En las cabeceras del New York Times, el Washington Post, The Guardian, Clarín, Le Monde, el Corriere della Sera, El País, The Times, e incluso Pravda solo hay una noticia. La misma que ocupa también todos los diarios digitales del planeta.

Los grandes grupos de prensa sacan una edición tras otra constantemente y el mundo observa atónito lo que está pasando, aunque la información no acaba de ser clara.

Resulta muy difícil entender la magnitud del suceso ya que las informaciones son confusas, pero según parece todo empezó ayer de madrugada en Liberty Island

Las cadenas de televisión más reputadas de América, Europa y Asia, desde la CNN o la CBS hasta Univisión, TVE, la BBC o Al Jazeera han cancelado sus programas habituales y solo emiten las 24h informativos intentando aclarar a sus seguidores la razón y el sentido de lo que está sucediendo. Igualmente las radios tradicionales como La Voz de América, BBC News, Radio Nacional o la Cadena SER en España, han optado por dejar de emitir programas de música o entretenimiento y dedicar todo el tiempo a intentar transmitir una información no muy fácil de obtener con la suficiente credibilidad, para que sus oyentes sepan qué está pasando. Las agencias de noticias France-Presse, Reuter, EFE y otras están igualmente desconcertadas y superadas por el acontecimiento.

Pero lo que está ocurriendo al mismo tiempo en internet no es para menos. Muchos youtubers famosos en distintos países han enmudecido, y centenares de webs de bulos no saben cómo enfocar el problema para sacarle partido.

Resulta muy difícil entender la magnitud del suceso ya que las informaciones son confusas, pero según parece todo empezó ayer de madrugada en Liberty Island, cuando la Estatua de la Libertad apagó su antorcha de un soplido y la arrojó a las frías aguas del Hudson. Después se deshizo de la corona, y en silencio bajó los peldaños de su pedestal en la isla, se sumergió en el océano caminando lentamente como una Alfonsina Storni, y empezó a nadar en dirección a Europa.

En los vídeos que se han podido filmar desde helicópteros, drones y barcos de los equipos de corresponsales enviados a la zona, actualmente en medio del Atlántico, se ve que la dama francesa nada relajada y tranquilamente al estilo crawl, y la nube de medios aéreos y navales que se arremolinan junto a ella no parece importarle en absoluto.

José Gomes Zambrano, un valeroso periodista de la CNN, ecuatoriano sin papeles, pudo acercarse a ella descolgándose arriesgadamente desde un helicóptero y consiguió hacerle la pregunta que parece ser la clave para entenderlo todo:

-Perdone, Miss Liberty: ¿puedo preguntarle qué está haciendo?

A lo que ella, que como se ve por las imágenes de seguimiento es una gran nadadora, aprovechando uno de sus giros de cabeza para tomar aire entre ola y ola, entre brazada y brazada, le contestó con tranquilidad:

-Nada. Solo vuelvo a casa.