Poco chiste, poco chascarrillo mitinero, y pocos bailes. La campaña del 2026 quizá pueda recordarse como la de la gravedad. Más de media España considera que la nación está en la UCI, y los problemas de la gente, ya sea vivienda, el carro de la compra o la seguridad en los barrios, no mueven a las masas hacia el cachondeo. La tensión puede cortarse con un cuchillo en el bloque que se cree ganador, y la desesperanza, en el que se cree perdedor. Difícil recordar en tiempos recientes una campaña así.

Antes de los atentados del 11M, el PP de Aznar tenía asegurada la victoria en las encuestas, con una diferencia de hasta 11 puntos sobre el PSOE de Zapatero. El 11-M y el 13-M dilapidaron aquella ventaja. Tal vez la situación más parecida a la actual se dio en la campaña de 2011, cuando Rajoy llegó a obtener entre 15 y 17 puntos sobre el PSOE liderado entonces por Rubalcaba.

PP y Vox siguen disfrutando hoy de una amplia mayoría en el ecuador de la campaña. En Génova, tras el entusiasmo por el debate, han caído en la cuenta del peligro de este delicado momento. Así, Feijóo, ante 10.000 personas en la plaza de toros talismán de Valencia, fue ayer claro: “No os fieis de las encuestas, son capaces de todo”. Alguien en Génova está aprendiendo la lección más elemental de la estrategia política.

Define a Sánchez con una frase, me dicen. Y me viene a la cabeza la cita del gran Nicolás Gómez Dávila: “Quien nos traiciona nunca nos perdona su traición”. ¿Explicará esto el desprecio patológico que exhibe Sánchez hacia los españoles y que no es capaz de ocultar?

Gran parte de la campaña electoral socialista está consistiendo en intentar “humanizar” a Sánchez. No lo digo yo, lo han dicho sus propios estrategas. Ahí entra el circo del amor y los besos a Begoña, las entrevistas con humoristas y en la prensa rosa, e incluso, según fuentes oficiales, el aspecto de corderito apaleado que exhibió en el debate; si bien es improbable que eso también fuera una actuación, personalmente sigo pensando que Feijóo se lo comió sin más.

“Humanizar” a Sánchez significa, entre otras cosas, hacer creer a los españoles que al presidente le preocupa algo de lo que ocurre en la calle. Con su perfil e historial, con su lenguaje corporal, difícil tarea.

Otro candidato. Publica Libertad Digital que ya son abundantes las voces socialistas que creen que el PSOE tendría más posibilidades de éxito el 29-N con otro candidato. En honor a la verdad, sospecho que eso lo saben ya los socialistas, los populares, y tal vez hasta los chinos, si bien los de Xi Jinping prefieren a alguien como Sánchez al mando. Por las mismas razones confesadas esta semana por Puigdemont.

Si se confirma el más que previsible batacazo, veremos un espectáculo histórico: la caída del caballo de los más acérrimos sanchistas, negando incluso haber estrechado alguna vez la mano de ese Pedro del que usted me habla. La política, en fin, como la vida.

Que alguien le diga a Aznar que no estamos en 1996. La incapacidad para comprender los nuevos tiempos políticos que muestra desde hace por lo menos diez años es un caso de estudio, no sé si para la ciencia política o para la psicología.

Ocho años lleva ahora el PP sin lograr entrar en La Moncloa, y ocho años lleva -con excepción de los últimos meses- enganchado a la estrategia de Aznar consistente en clamar por la concentración del voto de centro y derecha tras las siglas del PP, y ridiculizar cualquier otra alternativa. Primero lo hicieron con Ciudadanos y, desde 2018, con Vox. Brillante estrategia que en su día disparó a los de Rivera y que ahora ha contribuido notablemente a la subida de los de Abascal.

Da igual. Es como quien oye llover. Aznar salió ayer a pasear por un mitin de Díaz Ayuso en Las Rozas y volvió a repetir la cantinela de cuando el bipartidismo era indiscutible, cantinela con naftalina, que hay que “concentrar el voto”, como si fuera un detergente de lavavajillas.

Espeluzna ver que alguien inteligente que logró las grandes mayorías del PP en los 90 sea incapaz de caerse del guindo. Y espeluzna que nadie en Génova sea capaz de insinuarle, aunque sea amigablemente, que los hechos desmienten su teoría, y que está yendo contra la única estrategia que hasta hoy, según las encuestas, ha puesto en peligro por primera vez el sanchismo.

En la noche del viernes, durante un mitin en Madrid, Rufián vio la luz al estilo John Belushi en la peli de los Blues Brothers. En un arrobo místico que clama control antidopaje, poseído por la voz de un predicador de metro neoyorquino, Rufián gritó “¡Camaradas, yo soy vuestro hermano!”, y comenzó una homilía entre guerracivilista y apocalíptica que, para mi sorpresa, no despertó una sola carcajada entre sus adeptos, ni siquiera cuando dijo que derramaría su corazón “sobre el corazón” de cada uno de los presentes. Se investiga ahora si alguno de los asistentes intentó tocar su túnica mientras el mesías antifascista abandonaba el auditorio.

Leo en la prensa que el islam será la religión con más fieles del mundo en 2035, mientras que España, según el informe de Pew Research Center, dejará de ser mayoritariamente cristiana en 2070, y el islam alcanzará el 12% de la población.

No es el islam, claro, es todo lo que representa, especialmente para la libertad de las mujeres, y para la supervivencia de los valores fundacionales de la civilización occidental, que son griegos, romanos, y cristianos. Si quieres ver ese futuro, no hay más que escuchar lo que pide el candidato del PSOE al Senado por Ceuta, que tacha el feminismo de “odio al hombre”, y que pide implantar el islam como “modo de vida”.

¿Qué tiene esto que ver con el 29-N? Usted sabrá.

Sánchez recibió este sábado el apoyo epistolar de “la plana mayor del primer gobierno” de González, según el diario El País. Algo que matizar: esa “plana mayor”, para PRISA, son Solana, Serra, Almunia y Solchaga. Son de Felipe, pero ya no son tan felipistas, sino más bien rescatados por Zapatero y mimados por el sanchismo. Una “plana mayor” del mandato de González que no incluya al propio expresidente y a Alfonso Guerra… es una plana menor.

Y es que no encontrarás entre los firmantes, por ejemplo, al propio González, ni al citado Guerra, ni a otros ilustres como Leguina, Corcuera, o Rodríguez Ibarra, quien hace un par de semanas, no solo dijo que el PSOE era un partido “sin sustancia y encogido”, sino que propuso ya dos candidatos a liderar el partido tras la caída de Sánchez: Cándido Méndez y Josep Borrell. Entiendo, en todo caso, que lo de Cándido Méndez lo dijo de coña.