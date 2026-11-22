Quizá esa cosa de la corriente del golfo se desmorone un día de estos y nuestros inviernos se conviertan en algo implacable. Tal vez nos esperen hielos y colapsos sucesivos dentro del gran colapso pero, hacia lo que estamos yendo ahora es hacia inviernos con sabor de otoño, sin fríos fuertes, sin nieves, con cumbres calvas y gentes en camiseta. Estaciones de descompresión entre los veranos apocalípticos del sobrecalor y el sueño de los árboles extasiados, a los que cada vez les costará más sobrevivir, porque el eje de la vida se incendia sobre sí mismo, en un deshielo monumental al que asistimos en primera fila, entre la ignorancia y el pánico.

A lo mejor caminamos hacia ese invierno sin jersey, sin chaqueta gruesa, sin calefacción

Vendrán inviernos que no serán inviernos. Como la Murcia de estos días, que sigue instalada en el verano a las puertas de la Navidad, una maravilla de baños inesperados y arrocitos en la playa antes de que todo cruja con nosotros encima. A lo mejor caminamos hacia ese invierno sin jersey, sin chaqueta gruesa, sin calefacción, que es un sueño húmedo para negacionistas y carbonistas, hoteleros y gentes del desarrollo en general que piensan que el planeta es un jardín eterno y a su servicio. Lo que vivimos es el crujir mismo de la Tierra y nadie garantiza un barrido climático que transforme de cuajo este planeta en transformación y la humanidad se convierta para siempre en un estrato arqueológico, encapsulada en los barros de los cataclismos venideros.

Ya apenas necesitamos una chaqueta para atravesar el otoño, con algún forro extraíble y un apoyo de bufanda de lana en los días comprometidos. Es deseable que sea la misma chaqueta porque esta cosa del fin del mundo nos tiene que pillar ligeros, sin grandes armarios, por si hay que escapar de un monte que se derrumba, la casa que se incendia, el río que crece desde el cauce seco hasta convertirse en un mar abominable. Será entonces una suerte tener esa chaqueta compañera de aventuras, que guardaremos colgada y perfumada de lavanda y sacaremos estos días afuera, para que nos sirva de yo exterior lo que dure el afuera que se pueda llamar afuera.

Pero la Barbour, esta Barbour en cuestión, sí necesita un poco de gestión

Encero estos días una honorable chaqueta Barbour con bolsillo trasero para transportar conejos. Porque fue diseñada para cazar por gente que, tal vez, pensaba que las especies no se extinguen aunque les dispares mucho y que la naturaleza necesita de pistoleros para regularse y los bosques de buldóceres taladores. Pero la Barbour, esta Barbour en cuestión, sí necesita un poco de gestión. La suficiente como para asegurarme de que seguirá estando, el mantenimiento obligado que le debemos a las cosas útiles para que sigan siendo útiles. La chaqueta, que está hecha de algodón encerado, necesita de pequeños remiendos y también de un baño de cera caliente, poniendo la latita al baño maría y aplicándola con una gasa en movimientos circulares. Esto conviene hacerlo un año sí, un año no, para que vuelva a estar preparada para las lluvias. Se hace poniendo toda la atención a la cera caliente, que es como untar de presencia la coraza que nos dará identidad. También lo haremos con las botas, aplicando grasa y aceite de bisón y con los ojales huérfanos que necesiten botones.

Estos días de mantenimiento, que es una palabra preciosa, deben resonar también en las cosas del cuerpo, del jardín y del amor. Si de algo sirven los días oscuros es para buscar lo más sincero en nosotros y reparar el resto de la vida. No son muchos los momentos en que nos inclinamos a ser humildes y conservantes. Aprovechémoslos a través de las pequeñas cosas. Cuidar de una chaqueta es en realidad cuidar de nosotros mismos.