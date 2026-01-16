La financiación a la carta establecida por la vicepresidenta Montero cumpliendo las órdenes estipuladas por el nº 1 que no pueden incumplirse, refleja un paradójico caso de elección personal que no se produciría si la situación general no se hubiera salido completamente de su cauce. Sánchez se ha visto obligado en estos últimos meses a elegir entre condenar a sus vasallos o condenarse él y, naturalmente, ha elegido condenar a sus vasallos para salvar lo poco que le queda y prolongar un tiempo más lo inevitable. Ese es el nudo gordiano y no otro de este reparto a las comunidades autónomas de lo tomas o lo dejas, que es muy posible lesione de gravedad las aspiraciones de obtener la presidencia de sus comunidades de las dos mujeres a las que Sánchez ha mandado a la guerra. Pilar Alegría se va a Aragón a tratar a explicar a sus paisanos porqué es mejor este sistema que el que había, sabiendo que le van a recriminar hasta la saciedad el trato de favor ofrecido desde el Gobierno del que ha formado parte a Cataluña a cambio de mantener a Sánchez en la Moncloa para que siga repartiendo. Y en el mismo caso está la propia Montero, que ha recibido el encargo envenenado de pelear por Andalucía, su comunidad natal, de la que se fue en un momento muy delicado y a la que vuelve para convencer a los suyos de las bondades del reparto que salvo Cataluña, han rechazado abiertamente todas las autonomías sean o no sean socialistas.

Por tanto y dejándose de zarandajas y encantamientos groseros y artificiales, la verdad desnuda es sencilla aunque sea también sumamente cruel. Sánchez se ha visto obligado a sacrificar a sus mujeres ministras para salvarse él, una historia muchas veces repetida que refleja a la perfección el carácter insensible y sin afectos del presidente y que ha escrito su primer capítulo de ascenso a la guillotina la total renuncia de Miguel Gallardo, el desventurado y humillado protector del hermano del presidente quien, tras ese triste episodio y el posterior ridículo electoral, ha acabado renunciando a su acta de diputado, dimitiendo de todas sus responsabilidades y tratando de borrarse del mapa marcado por el sacrificio y la vergüenza. Las amistades peligrosas que decía Choderlos.