Nada nuevo un mes después

Un mes después de la crisis desatada por la entrada en Ceuta de decenas de miles de magrebíes y subsahariano aún no se conoce con certeza el número de ellos que quedan en la ciudad, que el Gobierno reduce a 5.000 y que el PP en cada una de sus intervenciones públicas incrementa hasta llegar ahora a los diez mil, mientras el Ejecutivo mantiene su posición de exculpar a Marruecos como causante de la situación actual al tiempo que trata de poner sordina al enfrentamiento entre los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Defensa, Margarita Robles, a cuenta de la información de la que se disponía sobre el asalto a la frontera española,

Un asunto en el que el Gobierno se encuentra solo porque sus socios parlamentarios vuelven la vista a la responsabilidad del vecino del sur, y el PP, poniéndose la venda antes de las heridas que vendrán apunta al chantaje al que está sometido el Gobierno pero sin señalar a Mohamed VI como el responsable de lo que considera una invasión y lo cifra todo a la crítica de la inactividad del Gobierno, pero una vez más sin mostrar una actitud colaborativa para salir de la crisis en la medida en que puede hacerlo, a través de las comunidades autónomas que gobierna y mantiene posiciones contradictorias respecto a los llamamientos a la calma para que no se produzcan enfrentamientos ni bloqueos en la ayuda a los migrantes. El PP prefiere sumarse a las manifestaciones que organiza a través de las instituciones que gobierna en defensa de la españolidad de Ceuta, como si el Gobierno la estuviera poniendo en cuestión a pesar de los pronunciamientos de Robles y de Albares. El PP y Vox utilizan voces muy altas en las críticas al Gobierno y brazos caídos a la hora de avalar soluciones, que en el caso de Vox se concentran en la militarización de la frontera.

Los ministros de Interior y Exteriores, en sede parlamentaria, mantienen la ficción de la actitud colaborativa de Marruecos porque saben que lo peor está por llegar, que cuando se hayan cumplido las normas legales y se discrimine a quienes tienen derecho a asilo internacional, y quienes son migrantes económicos será Marruecos quien deberá abrir su fronteras para aceptar las devoluciones, y ya se conoce de las reticencias del régimen alauita para cumplir con los acuerdos que firma y de hecho hay menores con los papeles cumplimentados para su devolución que no terminan de ser aceptados. Marlaska, en su comparecencia parlamentaria, ha desgranado cifras y medidas a aplicar y por fin se ha dado una cifra exacta, la de los cien magrebíes que han sido expulsados por cometer delitos.

Tampoco Alberto Núñez Feijóo solicitó la reunión por eso de las fotografías que no quiere tomarse

Ante una crisis en la que estaba en juego la integridad nacional, como dijo Pedro Sánchez, era razonable que hubiera convocado a la Moncloa al líder de la oposición, aunque es fácil maliciarse cuál habría sido su respuesta cuando huele el cambio de ciclo. Tampoco Alberto Núñez Feijóo solicitó la reunión por eso de las fotografías que no quiere tomarse. Y el ejemplo es que a las peticiones para que el PP contribuya a desinflamar los ánimos y que se sume a los llamamientos para que no se repitan los actos violentos, muchos de ellos orquestados intencionadamente, como ha pedido incluso el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas y toda la asamblea ceutí, la respuesta ha sido la convocatoria de manifestaciones, para defender la españolidad de Ceuta y Melilla que no está en cuestión.