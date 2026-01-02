El nuevo Rey

Como otras veces, el discurso de Fin de año del rey Felipe VI, agradó a los dos grandes partidos, el PSOE y el PP; Vox ni chicha ni limoná y las restantes formaciones políticas pues como siempre, nunca han complacido al monarca. En este caso el soberano quiso escenificar un nuevo formato, más adaptado a los nuevos años que ahora mismo atravesamos y considerando que además, en estos momentos, no circulan tiempos muy “reales”, por mucho que el rey continue dando lo mejor a todos los ciudadanos. En cualquier caso, esta nueva imagen le da un aspecto renovado, como si fuese un nuevo rey.

En su duodécimo discurso de Navidad, Felipe VI ha vuelto a enfatizar el acento “en la convivencia, la confianza y el diálogo como ejes fundamentales para afrontar la situación política y social del país” y apeló a “la ejemplaridad de las instituciones y alertó contra los riesgos de los “extremismos, radicalismos y populismos”, interpretando una “intervención de tono moderado y continuista”. Convivencia y confianza fueron las palabras más repetidas. “Se nutren de esta falta de confianza, de la desinformación, de las desigualdades, del desencanto con el presente y de las dudas sobre cómo abordar el futuro. estoy hablando de especial ejemplaridad en el desempeño del conjunto de los poderes públicos”. Más claro, imposible para que lo asuman quienes desempeñan esta digna “profesión”, bueno, a veces no tan digna.

Solo la espectacularidad del salón de columnas, arropado con unos motivos navideños y además incorporando las nuevas tecnologías como el uso de drones para enfatizar la escena.

Lo dicho, tanto socialistas como populares hicieron propias las aseveraciones del rey en tanto al entendimiento y al respeto institucional, aún a pesar del clima que se suscita de polarización política. Para contrarrestar Sumar y Podemos se posicionaron en una postura crítica con dicho discurso y Vox y Bildu solamente obviaron realizar ninguna valoración y por último, el independentismo catalán volvió a lo mismo, esto es, aprovechar el momento para echar el peso contra la el soberano.

Este duodécimo discurso de Navidad del rey, tras su coronación, además en esta ocasión, desde el Salón de Columnas del Palacio Real-mismo escenario que el año pasado-, aunque en este caso se ha dirigido a los españoles de pie, y que ha sido la primera vez que el monarca utiliza esta fórmula y que ha sido entrado andando en el salón hasta quedarse de pie frente a la estatua de Carlos V, donde ha pronunciado su alocución durante nueve minutos.

El propósito de Zarzuela se ha querido ofrecer un nuevo aire a esta tradición, acabando el discurso sentado en el despacho. Ahora, el rey permaneció de pie, al estilo que hacen soberanos europeos, y además centra su atención en su propia figura, sin nada que le distraiga. Solo la espectacularidad del salón de columnas, arropado con unos motivos navideños y además incorporando las nuevas tecnologías como el uso de drones para enfatizar la escena. Sospechamos que la Reina estaría implicada en este discurso, recordando sus viejos tiempos vinculados a la comunicación televisiva.

Un último dado, el seguimiento por televisión se ha mantenido prácticamente igual que el año anterior, pues reunió a 5.921.000 espectadores, una cifra prácticamente similar a la registrada en 2024, en donde fue seguido por 5.907.000 personas. Pese a todo, son cifras muy interesantes, teniendo en cuenta los discursos de los líderes políticos.