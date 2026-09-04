José Luis Fernández Carnicero

José Luis Fernández Carnicero

Os milagres de Xesús

DESCUBRINDO A BIBLIA EN OURENSE

Publicado: 04 sep 2026 - 03:10
Opinión en La Región
Opinión en La Región | La Región

“…Fillo de David, ten misericordia de nos!”

(Mateo 9:27)

Case sempre analizamos as palabras que Xesús pronunciou no seu ministerio; predicando o Evanxeo. Nesta ocasión imos falar da demanda de dous cegos que escoitaron a sona que tiñan os seus milagres e que se achegaron pedindo sanación. E o que primeiro chama a atención é que se dirijan a El como fillo de David. Este título estaba reservado ao Unxido de Deus, que segundo as profecías, había descender de David ( Jeremías 23:5). Por iso, empregar este título era reconocer a Xesús como mesías, profeta, sacerdote e rei. O texto continúa decindo que os cegos foron sandados e as palabras de Xesús : “fágase en vós segundo a vosa fe” implican un claro compromiso con Deus. Crer en Xesús era crer en Deus e sen fe era imposible agradar a Deus. Crer en Xesús era recoñecelo como Deus e acreditar no poder de Deus. Hoxe nada mudou porque Deus non muda. As obras da fe son as que mostran a veracidade da mesma e a mesma fe é o instrumento para alcanzar a súa graza.

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