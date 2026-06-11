El ourensano que preside la bienal de cartelismo más reconocida del mundo

Un conocido empresario ourensano, bien reconocido en el mundo vitivinícola, José María Fonseca Moretón, preside la Bienal de Cartelismo que en esta 25 edición es reconocida como la más importante cita del mundo en este sentido. El 25º aniversario de la Bienal de cartelismo “Terras Gauda” ha sido una nueva ocasión de encontrarme con mi compañero de colegio, con quien me une una profunda amistad. La edición de la Bienal de este año, celebrada en el marco de la Estación Marítima del Puerto de Vigo, fue un acontecimientos social y cultural que convocó a la cultura y la sociedad de Galicia. Pero este año ha marcado un punto de inflexión afianzando el evento como “referente” del diseño gráfico contemporáneo mundial con la histórica participación de 2.120 carteles de 83 países de los cinco continentes. Ello ha dado lugar a una espectacular exposición, paradigma de las modernas tendencias del cartelismo.

En otras ocasiones nos hemos referido a la personalidad de este ourensano quien durante años ha formado parte, como gaiteiro, de la “Charanga del Cuco de Velle”. Miembro de una conocida familia de esta ciudad, de gran cultura musical, Moretón, como lo llamamos sus compañeros de Galicia, forma parte además de una tertulia musical de abogados y otros expertos en el manejo de instrumentos musicales que toca en un conocido bar de Vigo alguna tarde.

Desprendido de las bodegas por él creadas, “Terras Gauda”, hace un cuarto de siglo puso en marcha un concurso de cartelismo celebrado cada dos años que ha adquirido relieve universal. A lo largo de sus 25 años de historia, el certamen ha sido catalizador del arte de talentos emergentes, profesionales con una trayectoria significativa, profesores de universidad y estudios de diseño de renombre, reuniendo en sus diferentes ediciones 23.300 obras de 107 países”, según destacó la organización.

A lo largo de sus 25 años de historia, el certamen ha sido catalizador del arte de talentos emergentes

Esa proyección mundial lo demuestra que el profesor universitario de Taiwán Hung-Chang Lin fue galardonado el viernes con el 1º Premio de la Bienal Internacional de Cartelismo Terras Gauda-Concurso Francisco Mantecón, que acaba de ser entregado en Vigo. El cartel representa a dos botellas unidas cuyas etiquetas forman un libro. Según la organización, el jurado ha valorado la composición “rotunda, minimalista y con gran capacidad de captar la atención” de la obra del docente. Especializado en Diseño de Comunicación Visual, Hung-Chang Lin da clase en la Jinwen University of Science and Technology (Taipei) y es miembro de la junta directiva de la Asociación Taiwanesa de Diseño Gráfico (TGDA). Además, ha ganado prestigiosos premios internacionales.

Hristo Hristov (Bulgaria), que ya había sido finalista en una edición anterior, ha logrado el 1º Accésit Autoridad Portuaria de Vigo; Antonio Fernández (Pontevedra) el 2º Accésit y Marcos Farina (Argentina) la Mención Especial. En total, se han repartido 16.000 euros en premios. Alemania, Argentina, Bulgaria, Colombia, Corea del Sur, Cuba, Chile, España, Estados Unidos, Estonia, Francia, Italia, México, Nueva Zelanda, Taiwán, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rusia, Serbia, Taiwán y Uruguay son los 22 países de los 63 diseñadores finalistas, entre los que se encuentran los premiados, que se desvelaron durante la celebración de la velada.

Yo he tenido la ocasión de volver a encontrarme con un querido compañero de clase de hace más de sesenta años. José María Fonseca, hoy con algunos problemas de salud, pero que no le han cambiado el sentido del humor. Sigue siendo el sencillo y cordial compañero del colegio de los Salesianos de Ourense, donde nos formamos. Pese a que José María Fonseca ha recibido diversos reconocimientos como uno de los más relevantes empresarios de Galicia, sigue siendo el sencillo ourensano de siempre que tocaba la gaita en le “Charanga del Cuco de Velle”.