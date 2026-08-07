Ourense no tempo: álbum de verano | Muebles Zalama, comercio cercano

Ahora que lo pienso, no recuerdo con exactitud cuántos años fueron, lo que sí sé es que cada mañana, al salir de casa, me lo encontraba de frente: el inconfundible escaparate de Muebles Zalama, con su gran toldo azul. De ese local y en la tienda contigua, Modanova (donde reinaban los entrañables Manolo Outeiriño, ‘Santa María’ y Carmucha), tengo unas cuantas vivencias personales, un día os hablaré con más calma.

Una camión de reparto de Muebles Zalama.

Al frente del negocio de muebles estaba Rafa. Era un hombre campechano, un currante incansable ypor encima de todo, buena persona. Aunque supongo que tenía apellidos, para todos nosotros en la calle Doctor Marañón (mi calle), era simplemente “Rafa Zalama”. Él era el alma de un comercio que se fundó en 1968 y que, durante 46 años, “rellenó” los hogares de nuestra ciudad, llegando a tener tres establecimientos. Hoy, ese modelo de negocio que representaba Rafa parece una reliquia del pasado. Se ha vuelto una odisea encontrar una tienda de muebles tradicional. Hay quien dice que la culpa es del estilo minimalista, que vacía los espacios; otros, que se debe al menguante tamaño de los pisos actuales, y no faltan quienes lo achacan a una economía cada vez más incierta. La causa exacta puede ser un cúmulo de todas ellas, pero el resultado es innegable: nuestras calles principales se vacían de vida comercial, de ese trato cercano y personal. Se cierran escaparates que fueron referentes y con ellos, se desvanece una parte de la fisonomía social y comercial de la ciudad. Cosas del progreso... o del olvido.