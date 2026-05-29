Un ourensano al frente del Deportivo hace 100 años

Arcadio García Tizón fue presidente del Real Club Deportivo de La Coruña hace justo 100 años, en la temporada 1925-1926.

Fue un empresario y comerciante adelantado a sus tiempos. Nacido en San Fiz (San Amaro, Ourense) en 1884, tras cursar estudios mercantiles en Vigo, en 1914 se trasladó a la capital coruñesa donde abrió el establecimiento "A.G. TIZÓN" dedicado al comercio de porcelanas, mobiliario y cristal. Conocido con el sobrenombre de "Las Damas", por ser el primero en el que trabajaban mujeres, causó no poco escándalo en la burguesía de la época.

En 1925 compró el edificio situado en la calle Real, número 17, para instalar definitivamente allí el negocio de muebles y decoración que continuo su actividad a través de varias generaciones de la familia. Característicos también los camiones color azul mar fabricados en el Reino Unido que, con la singularidad del volante a la derecha, recorrían la ciudad coruñesa. Fue teniente de alcalde del Ayuntamiento coruñés, tesorero de la Asociación General Patronal, vocal y presidente de la Cámara de Comercio.

Bajo su mandato se impulsaron las primeras contrataciones de entrenadores y futbolistas de renombre de otras provincias

Su gestión en el Real Club Deportivo de La Coruña marcó un antes y un después al sentar las bases de lo que hoy es un club moderno. Bajo su mandato se impulsaron las primeras contrataciones de entrenadores y futbolistas de renombre de otras provincias, y se ejecutó una reforma urgente del viejo recinto deportivo de la ciudad para adaptarlo a las necesidades de la época (el “Stadium”). Un pionero del fútbol coruñés cuyo legado merece ser recordado por la afición deportivista.