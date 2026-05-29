En Portada Ourense: Y la finca sin desbrozar... "de quen vén sendo?"

"E ti, de quen vés sendo?" La célebre expresión gallega, más reconocible que una bandera con diagonal azul sobre fondo blanco, ya no hace referencia a los moradores autóctonos que preguntan por el árbol geneológico de los desconocidos. En primer lugar, porque casi no quedan autóctonos ni desconocidos en las aldeas abandonadas. Ahora el “e ti, de quen vés sendo?”, debiera aplicarse a las leiras, a las fincas, a los prados y a los montes, y, sobre todo, a todo aquel terreno a merced de la vegetación espontánea tanto en los alrededores como en el interior de las poblaciones.

La tradicional pregunta habría que dirigirla ahí porque durante siglos hemos retorcido y dividido la propiedad hasta el infinito, y ahora casi nadie sabe, o casi nadie quiere saber de quién viene siendo la titularidad de los predios. Hablamos de la provincia con el minifundismo más pronunciado de España, posiblemente con más de tres millones de parcelas... vaya usted a saber.

El efecto de todo ello, unido a una menguante población envejecida, es un paisaje exuberante digno de un cuadro de Henri Rousseau. Después de un invierno eternamente lluvioso y un final de mayo con temperaturas entre 30 y 40 grados, los toxos y los fentos parecen listos de nuevo para someterse a su ritual purificador junto al fuego.

La Región visitó una aldea de Nogueira de Ramuín, concello de la Ribeira Sacra que a finales de julio se juega su candidatura a Patrimonio de la Humanidad. El titular del periódico lo dice todo: "El abandono vence al desbroce".

La pregunta que le traslado es la siguiente: ¿es posible hacer prevención en la superficie forestal gallega y ourensana sin cambiar el actual sistema de la propiedad?