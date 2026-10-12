Los Feijóo de Casdemiro en Sta. María de Melias

Casdemiro es un antropónimo, “Casa de Miro”, nombre suevo que proviene de la fusión o apócope romance (cas) de la palabra latina “casa”, o “casal”, y del nombre de su fundador o dueño. Sería pues “Casa de Edelmiro”, o Delmiro, Adelmiro, Idelmirus, Casimiro… Y contraído daría Miro. Podría haber sido anteriormente una antigua “villa-ae” romana, que justificaría la denominación del lugar en algunos documentos medievales como “pousa” (posada), lugar donde se hace una pausa o descanso en el camino que atravesaba Melias hacia la “tierra de Lemos” cruzando en barca por Os Peares. Y aquí se asentaron, vivieron en su pazo y tuvieron su dominio la rama de los Feijóo Montenegro, la familia de nuestro ilustre benedictino fray Benito Gerónimo Feijóo.

Hermoso lavadero, se supone que público, situado en un lateral de la casa. | La Región

Otero Pedrayo, basándose en antiguos autores, establece el origen de este apellido en concreto en tierras de Celanova vinculado a la familia de S. Rosendo, pero otros lo asientan en el norte de Portugal, por Tras-os Montes e Alto Douro.

Sea lo que sea, en la Alta Edad Media tenemos a los Feijóo en varias casas nobles, como en Vilardecás, en Corvillón, en Vilar de Barrio, en Codesal, en Vilanova dos Infantes… Los Feijóo de Casdemiro provienen de la tierra de Allariz, de la Granxa do Mato, documentándose desde el XV (Gonzalo Méndez Feijóo, c. 1420), aposentándose en Melias de manera temporal en las principales épocas agrícolas, seguramente como foreros y dueños del dominio directo de tierras especialmente ricas en viticultura pertenecientes al Priorato de Rocas.

Librería del tiempo de Feijóo conservada en la casa del Pardre Feijóo. | La Región

En el siglo XVI Sebastián Fernández Feijóo (1557) y Gerónimo Feijóo (1575) fueron enriqueciendo su patrimonio hasta que llegamos a Antonio Feijóo de Ulloa, nacido en 1602, que vivió ya de manera permanente en Casdemiro, aunque seguía ostentando el cargo de regidor y alcalde ordinario de Allariz, y que fue el abuelo del P. Feijóo. Su hijo Antonio Feijóo Montenegro, nacido en 1639, padre de nuestro ilustre benedictino, incrementó bienes y rentas y, como hidalgo que era, participó en las fracasadas campañas guerreras de 1663 y 1665 para recuperar Portugal.

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Al ser el P. Feijóo (nacido el 8 de octubre de 1676) el mayor de los ocho hijos y dedicarse a la vida monacal y académica, el mayorazgo pasó a su hermano Anselmo, que participó en la famosa batalla de Rande en 1702. Administró una enorme herencia agraria y era de tal bondad que, en su testamento, condonó la deuda que con él tuvieran por atrasos cualquier rentero de Melias. Murió en 1757 sin descendencia, y Casdemiro pasó a su hermano Plácido. Después a su hijo Benito Feijóo Montenegro, y luego al hijo de éste José Mª. A su fallecimiento el morgado pasó a su viuda María Marquina, y en 1826 hicieron partijas de su capital sus hijos Mª. del Carmen, Juana y José María, que se quedó con el pazo pero con una hacienda ya muy mermada.

Le siguió su hijo José Ramón Feijóo Montenegro Marquina y, a éste, su hijo Adelmo, que casó con Irene Carballo, del cercano pazo de Celeiros, aunque pasaban ya la mayor parte del tiempo en Ourense en su casa de la rúa de la Luna, como unos burgueses más. Los últimos Feijóo Montenegro que por herencia poseyeron el pazo de Casdemiro en Melias fueron Rosendo Feijóo Montenegro Carballo, Rosendo Feijóo Montenegro Prado, y Emilio y Mª. Paz Feijóo Montenegro Rodriguez, su actual propietaria, miembro del ilustre Colegio de Procuradores de Ourense.