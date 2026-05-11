Hacer por el país

No pienses qué puede hacer tu país por ti. Piensa qué puedes hacer tú por tú país”, la frase de J.F. Kennedy en su discurso de investidura como presidente de Estados Unidos sería interesante aplicarla a todo el proceso de decisiones y sobre todo de críticas que se han producido por la crisis de los contagios de hantavirus a bordo del buque MV Hondius. Si el desembarco de todos los pasajeros que llevaba a bordo y su traslado con plena seguridad a sus países de origen y si esa misión ha sido alabada por las autoridades sanitarias internacionales y respaldada por todos los países con nacionales en el barco, aquí se prefiere la polémica pequeña, evaluar las decisiones tomadas con un reloj y un calendario en la mano, pedir información cinco minutos antes de que se sepa qué decisiones son las imprescindibles que se han de adoptar y si inmediatamente después se desmienten o se varía se acusa de caos, descoordinación o desinformación.

El presidente canario, Fernando Clavijo, debiera haberse realizado la pregunta de Kennedy, y pensar qué podía hacer él por su país. Como nacionalista canario pensó solo en lo que debía hacer el Gobierno por él y haber evitado que el Hondius fondeara en un puerto canario, para lo que se empleó a fondo hasta el último momento. La desazón y las críticas cruzadas entre los distintos gobiernos, que indica también una interpretación particular de cómo se reparten las funciones en un Estado compuesto, han enturbiado el éxito de un encargo internacional realizado a satisfacción, que podrían haberse evitado si Clavijo hubiera pensado en lo que podía hacer él por ayudar al Gobierno ante una situación excepcional, sobre todo por su incapacidad unilateral para haber manejado una crisis sanitaria de esas características.

Con su actuación, el presidente canario -y quienes se han esforzado por poner de manifiesto asuntos que se han resuelto a medida que se planteaban- podía haber visto prestigiado su currículum de servidor público, pero ha quedado como un villano deshumanizado dada la necesidad de acoger con la mayor rapidez posible y seguridad a los pasajeros del barco. Y si hubiera profundizado en el uso de la inteligencia artificial, que ha sido su intervención estelar, podría haber preguntado cuál es el número de infecciones que se producen en su territorio por contacto con heces u orina de roedores y habría comprobado que la más frecuente es la leptospirosis, con una serie de síntomas similares a los del hantavirus, que según el último informe epidemiológico de 2024, tiene una tasa en las islas de 0,34 casos por cada 100.000 habitantes. Es decir, que después de que un ratón que portara el hantavirus de los Andes hubiera llegado desde el barco a tierra, una hipótesis descartada por los sanitarios a bordo del barco, la posibilidad de contagio como para desatar una epidemia es muy baja o extremadamente baja.

Hay quien considera que azuzar el miedo -junto con la desinformación, la crispación, la sospecha de la incapacidad de estos gobernantes al calor de la pandemia de covid- beneficia a sus intereses políticos por encima de la preservación de la salud pública. Por ese motivo cualquier intento del Gobierno por transmitir seguridad acerca del manejo de la crisis del hantavirus cae en tierra yerma porque hay ciudadanos predispuestos no solo a hacer oídos sordos, sino que ni se paran a pensar qué pueden hacer ellos por su país.