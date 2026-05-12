Sincericidas por la vida

El tendero siempre recibe con cara sonriente y la mentira conveniente por delante. El manual de la venta y la vida, cortesía y educación para no espantar a la clientela, que también sigue el camarero. También hay peña que hace cola para ser tratada a patadas pero no es lo habitual.

Como ciudadano uno puede saludar con un “qué bien te veo” o con un”qué viejo estás” al mismo fulano, detrás del mostrador o con la bandeja no hay elección. “Hay gente que es sincericida”, se quejó el leído comerciante coruñés pinzado por la ciática. “¿Se cree que no te miras al espejo? Y lo que más me fastidia es que van por el mundo vanagloriándose de que siempre dicen lo que piensan y de siempre dicen la verdad: ‘uy, has engordado; uy, te han salido canas; uy, esas gafas te desfavorecen; uy, tienes que cortarte el pelo”. Se muerde la lengua para no indagar en el problema del que emite un juicio que no ha sido pedido. “Alguien así no puede estar de cara al público”, pero no descubre a ese alguien conocido.

“España supera los 22 millones de empleos gracias a la hostería”, titulaba La Vanguardia en su primera del miércoles pasado. Bares y restaurantes representan la mitad del aumento, trabajos que suele ocupar la emigración y es difícil encontrar un establecimiento donde no se reciba con buena cara.

Galicia firmó el mejor mes de abril de la serie histórica con 1.103.820 cotizantes a la Seguridad Social, 16.386 más que en abril de 2025 y 112.293 desempleados. Aquí la construcción, el sector primario y la industria tiraron más del empleo que los servicios pero llegará el verano. “Camariñas ya no vive del mar, la flota está en el Cantábrico por las cuOtas, ni de la conservera ni del encaixe, vive del turismo”, responde una camariñana al peguntarle por el pueblo.