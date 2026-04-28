La capacidad de fabulación del sanchismo es tan osada que a veces da la impresión de que nos está tomando el pelo. Desde que llegó al poder hace 8 años, Sánchez ha comprometido cientos de miles de viviendas que no ha construido, siempre con cargo a la propaganda facilona de casco de pega. Pedro el Constructor ha transitado por tantos pelajes de disfraz político, que a veces resulta difícil seguirle la pista como Supermán del pacifismo, Marco Polo antiTrump, Greta Thunberg del cambio climático, Cid Campeador de la extrema izquierda anti ultraderecha, desenterrador de la desmemoria guerracivilista y otras “performances” de ilimitada finalidad política. Ahora está en ser Pedro el Constructor, porque nos vuelve a sorprender con otro plan de vivienda, van 18, siempre con el truco de corresponsabilizar a los ayuntamientos y comunidades autónomas dado que también tienen competencias. Así que ha lanzado sucesivos planes de vivienda hasta llegar al actual decreto cifrado en 7.000 millones con casi 3.000 a cuenta de las autonomías, todo ello debidamente condimentado mediante retórica de parvulario y discursos mitineros. El apelativo de Pedro el Constructor tiene la segunda acepción de Pedro Tabiques, dicho con todo respeto, que se debe tomar como licencia periodística por su afición al ladrillo de humo y su empeño en levantar muros de odio y polarización, dado que levantar casas de protección oficial no se le da nada bien.

Pedro el Constructor no deja de ser un especulador de la política, el ejemplo perfecto del pelotazo estatal español logrado a base de engaños y la fabricación de un Gobierno Frankenstein con el que simuló, pese a perder las elecciones, una mayoría de investidura que ya no tiene

Pedro el Constructor no deja de ser un especulador de la política, el ejemplo perfecto del pelotazo estatal español logrado a base de engaños y la fabricación de un Gobierno Frankenstein con el que simuló, pese a perder las elecciones, una mayoría de investidura que ya no tiene. El decimoctavo Plan de Vivienda demuestra la culminación de un nuevo tanganazo y la recuperación de la cultura de la especulación mediante una política de culto al marketing, donde tras el maquillaje que todos le pagamos de estrella de Hollywood, se esconden mil caras de otros tantos asesores a sueldo inventando a diario eslóganes vacíos para que la pareja de la cátedra y el software siga en la Moncloa.

Toda esta forma de hacer política huele a improvisación y propaganda, a publicidad engañosa, a parálisis gubernamental y cortina de humo con la que esconder la corrupción y no adelantar las generales. Otro Plan de Vivienda de Pedro el Constructor tras encarecer los alquileres y fomentar la okupación ilegal con ayuda de la “prioridad nacional” de Vox. Más madera al fuego, hasta que, desencantados y desengañados, cautivos y desarmados, los pobres españoles terminen entregados al nuevo régimen de izquierda bolivariana europea con el que Pedro se pretende reinventar.

Un Plan más de vivienda que florece de la nada en mitad de la invención, como los CIS de Tezanos y las urbanizaciones del Pocero. Lo más sorprendente es que en este decimoctavo Plan de Vivienda, Pedro el Constructor no cuenta con José Luis Ábalos, máximo experto socialista en proporcionar vivienda a novias y amiguitas con el dinero de todos o el dinero de dudosa procedencia.