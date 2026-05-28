Depende del abrevadero pero la oreja dice que las imágenes de la UCO entrando en Ferraz no penaliza al PSOE como puede estar pensando el crucerista que se detiene delante de la tele. Hace un aspaviento de problema serio con la mano y sigue hacia el servicio. "La visita de la benemérita al PSOE del día, vi las joyas de Zapatero y se me calienta la mano para votar", comenta el portero de un inmueble del centro de A Coruña. Al PSOE, BNG o en lo que acabe Sumar por el hilo de la conversación con un periodista jubilado que lo acompaña en el café del mediodía: "Esto le hicieron a Lula en Brasil, van a por Sánchez y a por Zapatero como en Portugal fueron a por Costa".

El juez imputa a Santos Cerdán, la gerente, Gaspar Zarrías, la "fontanera" Leire Díez y la UCO tomó declaración a generales de la Guardia Civil.

De visita al papa de Roma, el presidente del Gobierno rebajó la gravedad de la escena: "Estamos hablando de un requerimiento, no de un registro". Pero once horas después la UCO seguía hurgando en Ferraz. Es probable que esto no afecte en la percepción de "lawfare" de los dos colegas, pero habrá que tomar nota según avance el calendario. El jueves comienza en Badajoz el juicio por la plaza del hermano, caso menor para el desaliento de los indecisos. Con la investigación del juez Santiago Pedraz conviene pinza para disimular lo que parece, como el rastro del crucerista al salir del baño. El auto sostiene que tras la carta de Sánchez a la militancia que denunciaba una maquinaria del fango y sus cinco días de reflexión por la investigación judicial a su esposa, Begoña Gómez, en Ferraz se activó unta trama para enfangar las causas contra el partido. El juez imputa a Santos Cerdán, la gerente, Gaspar Zarrías, la "fontanera" Leire Díez y la UCO tomó declaración a generales de la Guardia Civil.

"Sánchez no sólo se va a cargar un partido centenario, por delante también se llevará la credibilidad de periodistas que parecían rigurosos hasta que los corruptos fueron otros", escribe el cineasta vigués atiborrado de tertulias. A la petición diaria de elecciones de Feijóo le sucedió el propósito de Sánchez de tirar hasta 2027. "Vive en una realidad paralela", opinó el presidente Rueda, pero los partidos que sustentan el Gobierno silencian los cantos de moción retrasando la línea roja hasta una sentencia por financiación ilegal del PSOE. "Como o PP coa Gürtel", situó el marco Ana Pontón, líder del BNG. Mientras, la pinza.