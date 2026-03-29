¿Está planeando Viktor Orbán un golpe de Estado?

El hombre fuerte de Hungría, Viktor Orbán, está contra las cuerdas. Es impopular y parece estar planeando invalidar su probable derrota en las próximas elecciones, lo que supondría, en la práctica, un golpe de Estado para mantenerse en el poder. Fui miembro del Parlamento húngaro y vi cómo Orbán construyó un sistema destinado a ser inmune a la responsabilidad democrática. En Budapest y en la región se entiende cada vez más que parece estar preparando un golpe de Estado. Ya ha preparado el terreno, inventándose una amenaza imaginaria procedente de Ucrania. El 7 de febrero declaró que “Ucrania es nuestro enemigo”. Luego, esta semana, al ampliarse la diferencia en las encuestas entre su partido y el nuevo partido Tisza, fue más allá y ordenó al ejército que protegiera las instalaciones clave de la infraestructura energética. Parece que Orbán podría estar pensando en culpar a Ucrania de algún tipo de incidente, a pesar de que no hay pruebas que respalden una afirmación tan escandalosa.

Dudo mucho que Orbán y su partido Fidesz estén dispuestos a tolerar una derrota sólo porque los votantes los rechacen tras dieciséis años en el Gobierno, que han sido dieciséis años de estancamiento. Han pasado cuatro años desde que el amigo y aliado de Orbán, Vladimir Putin, invadió la vecina Ucrania, un país que alberga una vulnerable comunidad húngara en Transcarpatia. La maquinaria propagandística de Fidesz puede magnificar cualquier incidente, incluso uno fabricado, y convertirlo en un trauma nacional en cuestión de horas. En tal situación, el peligro de que escenifiquen o exploten deliberadamente una “crisis de seguridad” antes de las elecciones de abril es muy real, ya sea en Transcarpatia o en algún lugar de la frontera entre Hungría y Ucrania. Un incidente sospechoso o una explosión, cuyas circunstancias no están claras, y los medios de comunicación del Gobierno están listos para escribirlo todo en el guion preescrito: “Provocadores ucranianos respaldados por Bruselas”, “Los húngaros están en peligro y sólo nosotros podemos protegerlos”, etc.

Orbán también está convirtiendo cada decisión de la UE en un telón de fondo para su propia campaña de reelección. Algunos en la UE siguen hablando de sus vetos como si fueran solo monedas de cambio: aceptará a cambio de un poco más de dinero o algunos favores.

El contexto general tampoco es positivo para una transición pacífica del poder. Durante más de una década, se ha subvertido el sistema electoral, se han capturado las instituciones estatales y Orbán ha obtenido un control casi total sobre los medios de comunicación y los recursos estatales. El marco básico de la democracia está intacto, pero se ha vaciado de contenido. Los votantes se enfrentan a un sistema que levanta todas las barreras a unas elecciones justas y que, si siente que su propio dominio está en peligro, puede decidir fácilmente que incluso esas reglas amañadas dejen de ser válidas de repente. Orbán podría sentirse seguro de que también puede contar con el apoyo del extranjero. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ya le ha respaldado. Marco Rubio, el secretario de Estado estadounidense, ha sido muy claro: Trump “está profundamente comprometido con el éxito de Orbán”. El dictador ruso Vladimir Putin ha respaldado efectivamente a Orbán, además del petróleo y el gas baratos que Moscú ha proporcionado a Hungría en los últimos años. Xi Jinping, el dictador chino, también ha elogiado a Orbán por el “apoyo inequívoco y firme de Hungría a China” sobre Taiwán y otras cuestiones.

Orbán también está convirtiendo cada decisión de la UE en un telón de fondo para su propia campaña de reelección. Algunos en la UE siguen hablando de sus vetos como si fueran solo monedas de cambio: aceptará a cambio de un poco más de dinero o algunos favores. El panorama es más sombrío que eso. Cada veto de Orbán sobre la UE tiene tres propósitos a la vez. Por un lado, envía un mensaje a sus votantes principales de que “defiende a Hungría contra Europa”. Por otro, mantiene una narrativa falsa de “guerra o paz”, difamando a la oposición como si de alguna manera «favoreciera la guerra». Y finalmente, apacigua a Moscú y Washington al convertir a Orbán en la única persona que puede paralizar las decisiones de una unión de veintisiete miembros.

Para Putin, cada veto húngaro en Bruselas es un tesoro, porque le da tiempo, divide a la UE y envía el mensaje de que hay alguien dentro de Europa que está trabajando para socavar la defensa europea. Para Trump, Orbán es tanto un modelo como una cuña: un modelo de cómo convertir un Estado miembro de la UE en un Estado unipartidista, y una cuña para dividir a la UE en materia de sanciones, defensa y Estado de derecho. El primer ministro húngaro es también la prueba viviente de que es posible vaciar una democracia desde dentro manteniendo las apariencias más básicas de las elecciones. Para Xi, Orbán es un punto de apoyo para su cleptocracia comunista dentro de la UE. Por lo tanto, las elecciones húngaras de abril no son sólo un asunto interno. ¿Es posible ocupar permanentemente un gobierno miembro de la UE y la OTAN y utilizarlo desde dentro para socavar la defensa europea? Las potencias externas quieren una Unión Europea débil, dividida y desconfiada, incapaz de defenderse. Y ese es el objetivo de Victor Orbán.

Lo que Orbán ha estado construyendo durante dieciséis años no es sólo una “democracia iliberal”, como él la llama, sino un lento golpe de Estado, paso a paso, para consolidar una autocracia absoluta. Los tribunales, los medios de comunicación dominados por el Estado, el sistema electoral, los fondos públicos, los fondos de la UE, el banco central y la fiscalía se están utilizando para garantizar que mantengan su control sobre el poder. Como antiguo miembro del Parlamento húngaro, vi cómo se reescribían las leyes de la noche a la mañana; cómo las decisiones las tomaba un bloque leal que nunca discrepaba; cómo se desmantelaban las instituciones independientes; y cómo se recompensaba la lealtad y se respondía a las críticas con represalias totales.

No se trata sólo de una “política dura”. Es un golpe de Estado a cámara lenta, no con tanques que capturan el Parlamento, sino con instituciones ya capturadas que hacen prácticamente imposible un cambio pacífico de gobierno. Cuando un sistema así se enfrenta a la perspectiva de una derrota real, puede decidir fácilmente que incluso las reglas que ya había amañado le son ahora insuficientes. Lo que está en juego en las próximas elecciones no es quién obtiene más votos. La cuestión es si quienes redactan las reglas, distribuyen el dinero, cuentan los votos y anuncian los resultados estarán dispuestos a tolerar un mundo en el que ya no estén en el poder. Se trata de si se saldrán con la suya falsificando o invalidando unas elecciones, y quién se beneficiará si lo hacen.