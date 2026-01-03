Desde hace algunos años, las plantas purificadoras de aire se han convertido en compañeras inseparables tanto para el hogar como para la oficina. Más allá de su increíble belleza o su carácter ornamental, contar con estas plantas en nuestro entorno puede redundar en positivo en nuestra salud ya que tienen la increíble cualidad de mejorar la calidad de aire que respiramos.

Que la naturaleza es un increíble sistema de filtrado que, en muchas ocasiones, nos protege de algunos de los enemigos invisibles que lleva consigo el aire es algo conocido. Lo que es menos sabido es que la calidad del aire que respiramos influye directamente en aspectos tan cruciales como la calidad de nuestro descanso, la capacidad de concentración e, incluso, en nuestro bienestar general.

Más allá de procurarnos un entorno más limpio y libre de contaminantes, las plantas de interior que purifican el aire tienen otros beneficios de los que nos podemos valer y que solemos pasar por alto.

1. Aumentan la humedad ambiental. Un increíble beneficio de las plantas de interior en general, y sumamente interesante especialmente en meses de invierno cuando el uso de calefacción reseca el aire que respiramos. La presencia de plantas en nuestra casa aumentará la humedad del ambiente.

2. Favorecen el descanso, otro buen motivo para contar con plantas purificadoras del aire. Y que acaba con el mito de que la presencia de plantas en el dormitorio “roba el oxígeno”. Más allá de tener presentes cuáles son las plantas de interior para dormir mejor, conviene saber que tener plantas de interior que purifican el aire en el dormitorio nos ayudará a tener un sueño más profundo y de mayor calidad

3. Reducen el estrés del organismo y promueven la relajación. Un punto en el que entra en juego saber qué es la biofilia. La presencia de plantas reduce el cortisol además de generar una sensación de calma. Aunque esto no es exclusivo de las plantas purificadoras de aire, sumado a esa oxigenación que mencionábamos es imposible no tenerlo en cuenta.

La NASA lleva años investigando qué plantas purificadoras de aire son más efectivas para según qué tipo de compuesto. Aunque este estudio se lleva a cabo desde 1989, el número de plantas recomendadas por la institución aeroespacial crece año tras año en un auténtico afán por mejorar la calidad de aire que respiramos hasta el punto de que es posible elegir plantas de interior que purifican el aire en función de la estancia de una casa o, incluso, de la actividad de una oficina.

Beneficios para la salud

Veamos algunas propuestas de plantas purificadoras de aire que, además de ser sumamente decorativas, pueden jugar un papel crucial en nuestra salud.

Drácena Marginata, la candidata perfecta para oficinas y espacios de trabajo.

Su presencia en las oficinas de medio mundo no se debe únicamente a sus valores ornamentales sino, también, a que es una de las plantas purificadoras por excelencia, la presencia de esta bellísima planta de interior puede neutralizar químicos procedentes de pinturas, tintas de impresora, gasolina, detergentes, muebles de aglomerado o plásticos.

Sansevieria, una de las plantas purificadoras de aire para dormitorio.

Es una de esas plantas versátiles que podemos encontrarnos en otras muchas listas como la de las plantas que no necesitan luz para poner en pasillos oscuros o la de las plantas de interior para tener en el baño. Resistente, superviviente por naturaleza y de carácter rústico.

Potho, ideal para casa y para el espacio de trabajo.

No es casual que sea una de las plantas más populares en hogares y espacios de trabajo de nuestro país, y no solo porque los cuidados del potho son más que fáciles. Además de ser una de las plantas de interior resistentes por excelencia o de ser una candidata ideal para el dormitorio, el potho es una auténtica joya si queremos procurar un entorno libre de químicos.

Sus hojas son capaces de neutralizar formaldehído, mucho más común en el interior de nuestras casas de lo que pensamos, benceno, xileno y monóxido de carbono. Un compuesto que pueden producir en cantidades mínimas y no letales las calefacciones.